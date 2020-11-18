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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Görünmeyen kahramanlar şövalyelik hak ediyor, ben değil."

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Hamilton: "Görünmeyen kahramanlar şövalyelik hak ediyor, ben değil."
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton, rekor eşitleyen 7. dünya şampiyonluğunu kazanmasına rağmen diğer “görünmeyen kahramanlar” kadar şövalyelik unvanını hak etmediğini savundu.

Mercedes yıldızı İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu bir şampiyonluk daha kazandı ve böylece daha önce sadece Michael Schumacher’in erişebildiği rekoru eşitlemiş oldu.

Başarısı birçokları tarafından Hamilton’a şövalyelik unvanı verilmesi söylemlerine yol açarken Motorsport BK ve bazı milletvekilleri İngiltere başbakanı Boris Johnson’ı Hamilton’u Yeni Yıl Onur Listesi’ne alması için zorlayıcı mektuplar yazdı.

İlginç bir şekilde İngiliz kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından Hamilton’un başarısı sonrası bir tebrik mesajı yayınlandı - bu da unvan alacağı yönündeki konuşmaları arttırdı.

 

Fakat Hamilton, kendisinin topluma daha çok katkıda bulunduğunu düşündüğü kişilerle aynı kategoride olmadığını düşünüyor.

Hamilton: “Onur’u düşündüğümde savaşta ülkesine hizmet eden dedem gibi kişiler aklımda geliyor. Şövalyelik alan ve bu onur için yüz yıl bekleyen Sör Kaptan Tom aklıma geliyor.”

“Hastanelerde çalışan insanlar. Şu ana kadarki en zor durumlarda canlar kurtaran hemşireler ve doktorlar. Bu görünmeyen kahramanları düşünüyorum ve kendimi onlarla aynı kefeye koyamıyorum. Kimseyi kurtarmadım. Küçük bir grup insana bahşedilmiş inanılmaz bir onur.”

“Söyleyebileceğim tek şey, o podyumda dururken ve milli marşı dinlerken çok, çok gururluyum. Çok gururlu bir Britanyalıyım ve daha önce de söylediğim gibi bence bir milleti temsil etmek için en özel anlardan birisi.”

Hamilton, şu anda F1 haricindeki temel motivasyonunun ırkçılık karşıtı hareketiyle bir değişime yol açabilmek ve sporu daha sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

“Burada, bu sporda yapılacak daha çok şey var. Bence bu sene bir uyanış yaşadık ve bence insanlar sorumlu tutulmaya ve kendilerini sorumlu hale getirerek bunun aslında kötü bir şey olmadığını anlamaya başladılar.”

“Bu sadece daha çok çalışmamız gerektiği manasına geliyor. İnatçı olmamamız gerekiyor, zihinlerimizi açıp daha eşit bir dünya için kendimizi eğitmeliyiz. Bunun için savaşımı durdurmayacağım. Ve belki sonrasında yarı zamanlı biraz daha yarışmaya devam ederim!”

Hamilton’un griddeki rakiplerinden Lando Norris, Hamilton’a verilecek bir şövalyeliğin yeni jenerasyon İngiliz yarışçılara büyük bir ilham kaynağı olacağını söyledi.

McLaren sürücüsü: “Onun başardıklarını şu ana kadar başka hiç bir İngiliz başarmadı. Dünya’da onun başarılarını elde edebilen tek bir kişi var, o da Michael Schumacher.”

“Pist üstünde bir çok yönden yolu çizerken aynısını pist dışında da yaptı. Başka sporlarda buna benzer şeyler yapan sporcular şövalyelik unvanı elde ettiler, o yüzden onun elde etmemesi için hiç bir sebep göremiyorum.”

“Aynı zamanda yarışmaya başlamak isteyen veya yarışçılık hakkında fikri olmayan çocuklar böylelikle ondan ilham alarak yaptıklarına benzer şeyler başarmaya çalışabilirler.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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