Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

COTA'daki strateji savaşını ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton, çizgiyi yarışın galibi Max Verstappen'in sadece 2 saniye arkasında geçti ve zafere fazlasıyla yakındı.

Mercedes'in Hamilton'ı ilk stintte birkaç tur daha fazla dışarıda bırakması, Hamilton'a belki de galibiyete mâl oldu.

Daha doğru bir strateji ile Hamilton'ın bugün zafere ulaşması içten bile değildi, yine de Mercedes pozitif bir hafta sonunu arkasında bıraktı zira Austin'e getirilen güncellemeler kesinlikle olumlu bir etki yarattı.

Hem Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington hem de Hamilton, yarışın ardından oldukça mutlulardı ve yarışı şöyle değerlendirdiler:

Peter Bonnington: "İkinci sıra Lewis, harika bir sürüş. [Galibiyet için] Sadece birkaç tura ihtiyacımız vardı."

Lewis Hamilton: "Harika bir hafta sonu çocuklar, gerçekten çok iyi iş. Birçok farklı alanda yapmamız gereken işler var ama zorlamaya devam edelim."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, arrives in Parc Ferme after the Sprint