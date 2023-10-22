Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
COTA'daki yarışı ikinci sırada tamamlayan ama galibiyete fazlasıyla yaklaşan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışın ardından takıma teşekkür etti ve zorlamaya devam edeceklerini söyledi.
COTA'daki strateji savaşını ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton, çizgiyi yarışın galibi Max Verstappen'in sadece 2 saniye arkasında geçti ve zafere fazlasıyla yakındı.
Mercedes'in Hamilton'ı ilk stintte birkaç tur daha fazla dışarıda bırakması, Hamilton'a belki de galibiyete mâl oldu.
Daha doğru bir strateji ile Hamilton'ın bugün zafere ulaşması içten bile değildi, yine de Mercedes pozitif bir hafta sonunu arkasında bıraktı zira Austin'e getirilen güncellemeler kesinlikle olumlu bir etki yarattı.
Hem Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington hem de Hamilton, yarışın ardından oldukça mutlulardı ve yarışı şöyle değerlendirdiler:
Peter Bonnington: "İkinci sıra Lewis, harika bir sürüş. [Galibiyet için] Sadece birkaç tura ihtiyacımız vardı."
Lewis Hamilton: "Harika bir hafta sonu çocuklar, gerçekten çok iyi iş. Birçok farklı alanda yapmamız gereken işler var ama zorlamaya devam edelim."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, arrives in Parc Ferme after the Sprint
Hamilton, araçtan inmesinin ardından ise şunları söyledi: "İlk olarak Red Bull'u tebrik etmek istiyorum. Tüm yıl boyunca harika bir iş yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Max de hatasız sürüyor.
"Yarışın sonunda onları yakalıyordum ve ümitliydim ama birkaç tura daha ihtiyacımız vardı. Takım bu hafta sonu harika bir iş çıkardı ve buraya bu güncellemeyi getirmek için çok çalıştı."
"Dürüst olmam gerekirse son yarışın ardından benim için her şey çok zordu. Öncelikle dünyada yaşanan şeyler ve [Katar'da] yaptığım büyük hata... Takımı gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim."
"Buraya geri dönerken gerçekten derin bir süreçten geçmem gerekti. Nasıl düştüğünüzü değil, nasıl kalktığınızı gösteren deneyimlerden biri."
"Bu güncelleme için fabrikadaki herkese teşekkürler. Giderek yaklaşıyoruz. Vazgeçmediğiniz için gerçekten minnettarım."
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