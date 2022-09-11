Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"

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Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda Fernando Alonso ile temas yaşamasının ardından havalanan ve 45G'lik bir kuvvette maruz kalan Hamilton, bu kazanın ardından bir motorunu kaybetti ve İtalya'daki yarışta 4. motoruna geçerek, grid cezası aldı.

Güç ünitesini tamamen değiştiren Hamilton, yarışa 19. sıradan başladı ve yarış içerisinde güzel geçişlere imza atarak 5. sırada finiş gördü.

İngiliz pilot, çocukluğundan bu yana arkadan başlayarak yükselmekten zevk aldığını söylerken; "arkadan başlayıp yükselmeyi, önden başlayarak kazanmaktan daha eğlenceli" bulduğunu da ekledi.

Yarışın sonrasında konuşan 7 kez dünya şampiyonu pilot, şunları söyledi: "Sanırsam ilk turda kimseyle temas yaşamadım ama bazı araçlardan uçan parçaların benim aracıma çarptığını gördüm. Aracıma çarpan o parça galiba lastiğimin üzerindeki kanatçığa zarar verdi."

"Lastiklerin üzerinde o kanatçıklar neden var bilmiyorum dahi ama kanatçıklar sallanıyordu. Yani o lastiğin üstündeki kanatçık hasar almıştı. O kanatçıklar sadece görüş açınızı engelliyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarışın sonunda, doğal olarak, bir yarışçı olarak, yarışın daha uzun olmasını istiyorsunuz. "Önümdeki Ferrari'yle mücadele ederek bir sıra daha kazanıp kazanamayacağımı görmek istiyordum ama muhtemelen iyi bir son oldu. Son cepten başlayıp önlere gelebildiğim için mutluyum."

"Geriden gelerek yükselmek, diğerleriyle mücadele etmek; önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli. Ben karting yapmaya ilk başladığımda, benim aracım çok eskiydi. Her yeri hasarlıydı, büküktü. Hep en arkadan, eski lastiklerle başlamam gerekirdi. Ben her zaman arkadan başlayıp yükselmekten zevk almışımdır."

"Bugün geriden başladığımda da aynıydı. Diğer pilotlarla bu mücadelelere girmek, ilk sıradan başlayıp sonrasında ileride kaybolmaktan çok daha eğlenceli. Farklı bir meydan okuma. Arkadan başlayıp yükselmeyi tercih ederim."

"Kazanmak farklı bir şey, herkes için gurur duyuyorsunuz. Ancak geriden başlayıp yükselme fikrini seviyorum. Bugün bir merdiven tırmanmış gibi hissettim. Gelişim güzel bir şey."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1, 3 haftalık aranın ardından Singapur'daki yarışla devam edecek ve 2019'un ardından ilk kez F1 araçları Singapur'da piste çıkacaklar.

Bazıları, Macaristan ve Hollanda gibi pistlerde daha iyi performans gösteren W13'ün yüksek yere basma gücü gerektiren Singapur'da da iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Bunun üzerine Hamilton'a "Singapur'da kazanabilir misiniz?" diye soruldu. İngiliz pilot, yarış kazanma konusunda temkinli. Hamilton, Verstappen'in elindeki RB18'in "neredeyse yenilemez" olduğunu ve Verstappen önde rahat olduğundan "o aracın gerçek temposunu asla göremediğimizi" söylüyor.

"Gerçekçi olmamız gerek. O Red Bull neredeyse yenilmez. O aracı yenmek için gerçek bir çalışma gerekecek. Performans anlamında herkesin tamamen önündeler. Biz de onları yakalamadık. Onları geçmemizi sağlayacak güncellemeler de yolda değiller."

"Onları geçmek istiyorsak şans gerecek, bunu yapmak imkansız değil çünkü onları belki de Macaristan'da geçebilirdik. Fakat Max önde genellikle çok rahat oluyor, bu yüzden onların gerçek temposunu asla bilemiyoruz. Singapur'da göreceğiz."

Hamilton, F1'deki ilk yarışında 9. olarak puan Mercedes yedek pilotu Nyck de Vries için de mutlu olduğunu dile getirdi.

"Nyck için çok mutluyum ve onunla gurur duyuyorum. Çok iyi bir insan ve takımımızın iyi bir parçası. Umuyorum ki Albon iyidir. Onun zor bir hafta sonu geçirdiğini biliyorum. Ancak Nyck'in araca yeni oturup ilk 10'da bitirmesi, bence bu ilk yarışınız için mega bir şey."

Nyck de Vries, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images