Hamilton: "Geride kalan yıllar beni daha olgun yaptı"

Lewis Hamilton, 2007 yılında Formula 1'e adım atarken 22 yaşındaydı ve ilk yılında McLaren'dan takım arkadaşı Fernando Alonso ile anlaşmakta zorlandı.

Sonuç olarak Hamilton takımda kaldı ve Alonso, Renault'ya geri dönmek zorunda kaldı. O yıl Hamilton kariyerinin ilk şampiyonluğunu aldı.

Şu anda 34 yaşında olan Hamilton, en genç rakibi Lando Norris'ten 14 yaş daha büyük.

Hamilton, henüz 19 yaşında olan Norris'in şu noktada tıpkı kendisinin genç yaşlarda olduğu gibi deneyimden yoksun olduğunu düşünüyor.

"Tabii ki 19 yaşında çok olgunlaşmamıştım. Dünyadaki her şeyin nasıl gerçekleştiği ve nasıl iyi bir takım oyuncusu olunacağı konusunda yeterince bilgim yoktu."

"O zaman şu anda bildiğim şeylere sahip olsaydım, kesinlikle çok daha iyi olurdum. Bu süre zarfında çok büyüdüm ve bu doğal. Aynı şey herkes için geçerli. Norris için de öyle."

Hamilton, 34 yaşında olmasının bir önemi olmadığını söyledi.

"Yaşı bir sorun olarak görmüyorum ve hiç de yaşlı hissetmiyorum. Aksine, artık her zamankinden daha güçlü ve sağlıklıyım."

"Tabii ki, 25 yaşındayken zaman benim yanımdaydı. Ama yeterince deneyimim yoktu. Kazanmak kolay değildi."