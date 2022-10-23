Hamilton: "Gerçekten 'paramparça' haldeyim"

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Austin'de gerçekleşen Amerika GP, oldukça olaylı geçti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Carlos Sainz, ilk virajda Geoge Russell ile teması sonucu spin atarak yarış dışı kaldı ve böylelikle klasman kısmen değişmiş oldu. Bu durum, Hamilton'a galibiyet için savaşma şansı verdi.

Red Bull'un Max Verstappen'e yaptığı 11 saniyelik yavaş pit sonucu Hamilton, daha büyük bir avantaj elde etti. Ancak Britanyalı pilot, yarış sonunda RB18'in temposuyla baş edemeyip Verstappen'e geçildi ve yarışı podyumun ikinci basamağında noktaladı.

Hamilton, "Öncelikle buradaki seyircilere teşekkür etmek istiyorum,. Bu, burada bulunduğumuz süre boyunca sahip olduğumuz en büyük kalabalık, herkese çok teşekkür ederiz."

"Ayrıca takımıma da teşekkür etmek istiyorum. Güncellemelerle farkı biraz kapatmış olduk. Zafere çok, çok yakındım."

"Araç bugün gerçekten çok iyiydi, lider olmak harika hissettirdi. Bu, yıl boyunca ekip olarak üzerinde çok çalıştığımız bir şeydi ve çok umut vericiydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Önde kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım, harika bir stratejimiz vardı ama bugün Red Bull, biraz fazla hızlıydı."

"Onları tebrik ediyorum ve tekrar takıma başsağlığı diliyorum." dedi.

Mercedes pilotu, aracın ve takımın harika performansına rağmen yarışı kazanamadığı için 'paramparça' olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yarışı kazanamadığım için paramparça haldeyim."

"Ama buna tutunacağız, zorlamaya devam edeceğiz ve önümüzdeki kalan üç yarışta elimizden gelen her şeyi deneyeceğiz."

"Bir noktada bunu başaracağımıza eminim." dedi.