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Hamilton: "George'a yardım etmeye çalışacağım"

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışta mümkün olan en yüksek puanı almayı ve takım arkadaşı George Russell'a yardım etmeyi umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton sıralama turlarını beşinci sırada tamamlasa da, McLaren pilotlarının aldığı cezayla üçüncü sıradan start alacak.

İngiliz pilot, şampiyonada ikincilik için çekişiyor ve alacağı her puan bu açıdan kritik olacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, şöyle konuştu: "Bugün elde ettiğimiz sonuçtan memnun olduğumu söyleyemem."

"Sıralama turları her zaman zordur ve bugün benim için oldukça ortalama bir seans oldu."

"Yine en önemli şey ilk iki çizgiden başlıyor olmamız ve bu takımımız için harika bir haber."

"Seansın başlangıcı zordu, rüzgar çok kuvvetliydi. Neredeyse Q1'de eleniyorduk ama neyse ki bunu başardık."

"Q2'de en tepedeydik, ki bu da cesaret vericiydi. Bugün buradaki hızımız bizi biraz şaşırttı. Bu iyi bir sürpriz ve takım için olumlu bir durum."

"Cumartesi günkü sprintte işlerin nasıl sonuçlanacağını söylemek zor, çünkü bugün yarış temposuna bakma şansımız olmadı."

"Bu yüzden yarın herkes için bir ilk olacak fakat elimden gelenin en iyisini yapacağım ve alabileceğim en yüksek puanı kazanmaya çalışacağım."

"Şampiyonada Ferrari'nin önündeyiz ve bu sırayı korumak bizim içi önemli. George bugün harika bir iş çıkardı, ona yardım etmeye çalışacağım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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