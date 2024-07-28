Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Lewis Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ın diskalifiyesi olmasının ardından elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.
Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde takım arkadaşı George Russell'ın minimum ağırlık testini geçememesi nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından elde ettiği galibiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Hamilton, aracının yarış boyunca performansının beklenenden daha iyi olduğunu vurgulayarak, iki pit stop stratejisinin başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.
Kariyerinin 105. galibiyetini elde eden Lewis Hamilton, 2024 Belçika Grand Prix'si hakkında şunları söyledi: “George için üzgünüm."
"Takımın 1-2'yi kaybetmesi elbette hayal kırıklığı yaratıyor ama bugünden çıkarılacak birçok olumlu nokta var. Aracın hissiyatı iyiydi ve beklediğimizden çok daha iyi bir tempoya sahiptik."
"Performans açısından benzer görünen birkaç araç vardı ama bir kez öne geçince bu pozisyonu koruyabildik."
"İki pit stop stratejisine bağlı kaldık ve doğrudan arkamızdaki araçları kontrol altında tuttuk."
"George, tek pit stop stratejisini başarıyla uygulayabildi ve son birkaç turda ona yaklaşmama rağmen kirli havada onu geçemedim."
"Bir yarışı diskalifiye sonrasında kazanmak istemezsiniz. Şu an inanılmaz rekabetçi bir ortam var, bu yüzden daha istikrarlı şekilde zaferler kazanabilmek için çok çalışmamız gerekecek."
"Yine de, yaz arasına momentum ve pozitiflikle gidebiliriz."
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