Hamilton: "George bugün harika bir sürüş yaptı, kocaman tebrikler"

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Sezona oldukça sıkıntılı başlangıç yapan Mercedes, dalgalanma sorununu aştıktan sonra aracını geliştirmeye odaklanmıştı. Özellikle son yarışlarda oldukça güçlenen Mercedes, sonunda istediği zafere ulaştı ve bu galibiyete ulaşmakla kalmayıp Lewis Hamilton'ın ikinci olmasıyla duble yaptı.

Yarışın başında Max Verstappen ile temas yaşayıp gerileyen Hamilton, buna rağmen yoluna devam etti ve performans açısından pek geride kalmadan yükselmeyi başardı. Hamilton, yarışı takım arkadaşı Russell'ın hemen arkasında ikinci sırada tamamladı.

Hamilton, "Öncelikle George'a büyük tebriklerimi iletmek istiyorum. Bugün ne harika bir sürüş çıkardı ama! Dün sıralamalarda harikaydı. Bu açıdan tamamen hak etti. Takımıma gelecek olursak, buradaki ve fabrikadaki herkes adına gururluyum. Bu inanılmaz bir sonuç."

"Sene boyunca çok sıkı çalıştık. Bu yüzden 1-2 olmayı, galibiyeti kazanmayı herkes hak etmişti. Bu yüzden büyük teşekkürler. Ne diyebilirim ki, Max ile nasıl olduğunu biliyorsunuz..." dedi.

Fahri Brezilya vatandaşı olan Hamilton, bugünkü yarışta her geçiş yaptığında tribünler onu destekledi. Gördüğü destek için Hamilton, "Buradaki, Brezilya'daki herkese büyük teşekkürler. Gerçekten kariyerimdeki en iyi haftalarımdan birisini burada geçirdim. Herkes burada beni kabullendi ve sıcak bir şekilde karşıladı. Bu açıdan evet, buraya tekrar gelmek için heyecanlıyım ve umarım gelecekte tatil yaparım." dedi.