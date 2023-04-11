Hamilton: "Gençliğimde barmenlik yapmıştım"

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Hamilton, Avustralya Grand Prix'si öncesinde Fox Sports Avustralya'ya konuk oldu. Sunucu Mark Howard yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton'a Byron Bay'e sörf için yaptığı geziyi ve 'Cheeky Monkeys' adlı ünlü bir bar mekanını ziyaret etmek için zaman ayırıp ayırmadığını sordu.

Hamilton ziyaret edemediğini ve hiçbir zaman barda fazla vakit geçirmediğini, ancak gençliğinde asgari ücretle barmenlik yaptığını söyledi.

Hamilton, "Hiçbir zaman barlara düşkün değildim."

"17 yaşımdayken bir barda barmen olarak çalışmıştım. Sanırım saatte 3,50 sterlin ya da onun gibi saçma bir şey alıyordum." dedi.

Hamilton, işten ayrıldığı gün servis ettiği içkilerle ilgili merakının başını derde soktuğunu açıkladı.

Britanyalı pilot, "Asgari ücretle çalışıyordum, iyi bir deneyimdi."

"Ama en iyi kısmı son günümde işten ayrılıp barı temizlediğim zamandı."

"'Herkese verdiğim bu içkiler nasıl bir şey?' diye düşündüm ve her şeyi denedim. Babam gelip beni almak zorunda kaldı, çok sarhoştum! Her şeyden biraz denemiştim!"

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton Avustralya'ya ve F1'in yıl boyunca ziyaret ettiği tüm ülkelere çok kez gitmiş olsa da, Formula 1 programının yoğunluğu nedeniyle F1 çalışanları ve pilotları ziyaret ettikleri ülkelerin kültürlerini tam anlamıyla tanıma fırsatını nadiren bulabiliyor.

Hamilton, çaba sarf etmeden sadece turist olmaya ve bir ülkenin tadını çıkarmaya zaman ayırmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Hamilton, "Çok ama çok önceden plan yapmak için gerçekten bilinçli bir çaba sarf etmek gerekiyor."

"Aksi takdirde, her şeyi takım ayarlıyor ve çoğu yere girmemizle çıkmamız bir oluyor."

"Bu 15 yıl içinde bazı zamanlar oldu... Örneğin bir keresinde Gold Coast'a gitmiştim ama orada iki gün geçirmiştim. Bu sefer ilk defa dört günüm vardı ve arabayla dolaştım, bisikletle gezdim ve kahve içmek için kafelere gittim."

"Yerel süpermarkete gittim ve market alışverişi yaptım, Avustralyalıların nasıl yaşadıklarını, hafta sonlarını ya da boş zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamaya çalıştım. Burası kesinlikle yaşayabileceğim bir yer! Evet, gerçekten çok keyif aldım, sörf hayatını ve toplumu da çok seviyorum." dedi.