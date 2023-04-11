Önceki / Bottas: "Alfa Romeo mevcut durumu gözden geçirmeli"
Formula 1 Haberler

Hamilton: "Gençliğimde barmenlik yapmıştım"

Lewis Hamilton, gençliğinde yaptığı barmenlik işini bıraktıktan sonra sarhoş olduğunu ve babasının kendisini kurtarması gerektiğini anlattı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Hamilton: "Gençliğimde barmenlik yapmıştım"
Haberi dinle

Hamilton, Avustralya Grand Prix'si öncesinde Fox Sports Avustralya'ya konuk oldu. Sunucu Mark Howard yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton'a Byron Bay'e sörf için yaptığı geziyi ve 'Cheeky Monkeys' adlı ünlü bir bar mekanını ziyaret etmek için zaman ayırıp ayırmadığını sordu.

Hamilton ziyaret edemediğini ve hiçbir zaman barda fazla vakit geçirmediğini, ancak gençliğinde asgari ücretle barmenlik yaptığını söyledi.

Hamilton, "Hiçbir zaman barlara düşkün değildim." 

"17 yaşımdayken bir barda barmen olarak çalışmıştım. Sanırım saatte 3,50 sterlin ya da onun gibi saçma bir şey alıyordum." dedi.

Hamilton, işten ayrıldığı gün servis ettiği içkilerle ilgili merakının başını derde soktuğunu açıkladı.

Britanyalı pilot, "Asgari ücretle çalışıyordum, iyi bir deneyimdi." 

"Ama en iyi kısmı son günümde işten ayrılıp barı temizlediğim zamandı."

"'Herkese verdiğim bu içkiler nasıl bir şey?' diye düşündüm ve her şeyi denedim. Babam gelip beni almak zorunda kaldı, çok sarhoştum! Her şeyden biraz denemiştim!"

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton Avustralya'ya ve F1'in yıl boyunca ziyaret ettiği tüm ülkelere çok kez gitmiş olsa da, Formula 1 programının yoğunluğu nedeniyle F1 çalışanları ve pilotları ziyaret ettikleri ülkelerin kültürlerini tam anlamıyla tanıma fırsatını nadiren bulabiliyor.

Hamilton, çaba sarf etmeden sadece turist olmaya ve bir ülkenin tadını çıkarmaya zaman ayırmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Hamilton, "Çok ama çok önceden plan yapmak için gerçekten bilinçli bir çaba sarf etmek gerekiyor."

"Aksi takdirde, her şeyi takım ayarlıyor ve çoğu yere girmemizle çıkmamız bir oluyor."

"Bu 15 yıl içinde bazı zamanlar oldu... Örneğin bir keresinde Gold Coast'a gitmiştim ama orada iki gün geçirmiştim. Bu sefer ilk defa dört günüm vardı ve arabayla dolaştım, bisikletle gezdim ve kahve içmek için kafelere gittim."

"Yerel süpermarkete gittim ve market alışverişi yaptım, Avustralyalıların nasıl yaşadıklarını, hafta sonlarını ya da boş zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamaya çalıştım. Burası kesinlikle yaşayabileceğim bir yer! Evet, gerçekten çok keyif aldım, sörf hayatını ve toplumu da çok seviyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Bottas: "Alfa Romeo mevcut durumu gözden geçirmeli"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Formula 1

Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor" Clarkson: "Mercedes, sorunlarını abartıyor"

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Formula 1

Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı" Verstappen: "En utanç verici F1 anım 2016'daydı"

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Formula 1

Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam" Verstappen: "Bana bugünkü gibi bir pilot olmayı öğreten kişi babam"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Tıpkı Moss gibi hayatımın sonuna kadar Mercedes'te kalmak istiyorum"

Hamilton: "Tıpkı Moss gibi hayatımın sonuna kadar Mercedes'te kalmak istiyorum"

Formula 1
Avustralya GP

Hamilton: "Tıpkı Moss gibi hayatımın sonuna kadar Mercedes'te kalmak istiyorum" Hamilton: "Tıpkı Moss gibi hayatımın sonuna kadar Mercedes'te kalmak istiyorum"

Herbert: "Verstappen daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri"

Herbert: "Verstappen daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri"

Formula 1

Herbert: "Verstappen daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri" Herbert: "Verstappen daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri"

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Formula 1

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner" Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.