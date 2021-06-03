Hamilton: “Genç sporcuların basın ile başa çıkmak konusunda desteğe ihtiyacı var”

4 Grand Slam galibi Osaka, bu seneki Fransa Açık’ta basına konuşmayı reddettiği için turnuva organizatörleri tarafından para cezasına çarptırıldı ve bunun ardından genç tenisçi turnuvadan çekildiğini duyuruldu.

Osaka, turnuva daha başlamadan önce sporcuların psikolojik sağlığının sık sık göz ardı edildiğinden basına konuşmayacağını duyurmuştu.

Salı günü Hamilton, Osaka’nın Fransa Açık’tan çekildiğini duyurduğu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve “Psikolojik sağlık şaka değildir, bu gerçek ve ciddi bir meseledir. Noami’nin yalnız olmadığını ona gösterelim.” diye yazdı.

Bu durum, spor yıldızlarının modern çağda medya ile olan ilişkilerini yeniden odak noktası haline getirdiğinden, Hamilton'a bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinin basın toplantısında, F1'deki medya dinamiğinin nasıl değiştirilebileceği soruldu.

Hamilton, “Bence bu çok güzel bir soru. Dürüst olmak gerekirse bunun üzerine çok düşünmedim çünkü buraya sadece işimi yapmak için geldim.” dedi.

Mercedes pilotu, sözlerine 2007’de 22 yaşında ilk kez Formula 1’e ilk geldiğinde medyayla başa çıkmayı “zor yoldan öğrendiğini” söyledi ve bu zamandan beri “pek çok hata yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini” ekledi.

“Bu hâlâ göz korkutucu olabiliyor, sürekli bir kameranın önünde olmak çok kolay bir şey değil. Özellikle daha içe dönük biriyseniz ve bu baskının altında zorlanıyorsunuz.”

“Bazı insanlar[ kamera karşısında] diğerlerine göre daha rahatsız hisseder.”

“Burada geçirdiğim zaman boyunca bununla başa çıkmayı öğrendim ve hâlâ öğrenmeye devam ediyorum.”

“Ancak gençken, bu konuda kimse ne yapmam gerektiği hakkında bana rehberlik etmemiş ve destek olmamıştı.”

“Bildiğim bir şey varsa o da şu an genç sporcuların da zamanında benim karşılaştığım sorunlarla yüzleşiyor olduğu.”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Bunun onlar için en iyi şey olduğundan emin değilim. Bence onlara daha çok destek vermeliyiz ve baskı altında bırakmamalıyız.”

“Mesela Naomi’nin durumunda, bu rahatsız edici durum onun sağlığını etkiliyordu.”

“Üstelik [onun kararına] gelen olumsuz tepki çok saçmaydı çünkü onun da herkes gibi bir insan olduğunu unutuyorlar.”

“Bunu yapacak kadar iyi bir konumda değilim diyor ve insanlar ona destek olmak yerine, ona karşı tepki gösteriyor.” dedi.

Ayrıca basın toplantısında Hamilton’a, Osaka’ya medya ile ilgili bu zor anların üstesinden gelmekle ilgili bir tavsiyesi var mı ve bir spor psikoloğu ile görüşmenin faydalı olduğunu düşünüyor mu diye soruldu.

Hamilton, “Bu konuda bir şey söylemek için doğru insan olduğumu düşünmüyorum.”

“Daha önce hiç spor psikoloğuyla görüşmedim ve bu konuda araştırma yapmadım ama bunun kesinlikle ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum.”

“Ona bir tavsiyem var diyemem, bence o inanılmaz bir sporcu ve inanılmaz insan.”

“Bu genç yaşta bile aktivistliğiyle çok büyük etki yarattı. Sırtında bu kadar fazla yük varken bunu yapması kaçınılmazdı.”

“Çok genç bir yaşta olduğunuzda ve herkesin gözün sizin üzerinde olduğunda, bu size büyük bir yük bindiriyor.”

“Sorun şu ki hiçbirimiz buna karşı hazırlıklı değiliz.”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“Formula 1'e ilk geldiğim zamanı hatırlıyorum ve ekibin halkla ilişkiler bölümü vardı ancak kameranın önüne atılmaya hiç hazır değildim ve nelere dikkat etmem gerektiği ya da neyin bana yardımcı olacağı konusunda asla yönlendirilmedim."

“Sadece hatalarla öğreniyorsunuz ve özellikle sadece iyi niyetli olduğunuzda ve insanlar bundan faydalandığında inanılmaz derecede siniriniz bozuluyor."

"Bu yüzden bence o çok cesur biri ve şu an baştaki kişilerin aldığı kararları sorguladığı için ve verdikleri tepki hakkında düşünmelerini sağladığı için onu çok takdir ediyorum."

"Çünkü verdikleri tepki iyi değildi.”

“Birinin kendi psikolojik sağlığı hakkında konuşması ve bunun için cezası alması hiç hoş değil.”

"Kesinlikle bu durumu daha iyi yönetebilirlerdi. Umarım derinlemesine bir analizini yaparlar ve gelecekte bu durumu yönetmenin daha iyi bir yolunu bulurlar.”

"Sporcular olarak kendimizi ve sınırlarımızı zorluyoruz ama biz de sadece insanız." dedi.