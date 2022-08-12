Hamilton, genç pilotlara eleştirel yaklaşmak istemiyor

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301 yarışlık kariyerine yedi şampiyonluk ve 103 zafer sığdıran Hamilton, buna rağmen eski pilotlar tarafından pist dışındaki duruşu ve görünüşü nedeniyle sürekli eleştirilmekte.

Hollandalı sürücü Tim Coronel, "Hamilton yarışmaktan çok piercingleri, mücevherleri ve diğer saçmalıklarıyla ilgileniyor" şeklinde konuşurken, Hamilton'dan sonraki en başarılı Britanyalı pilot olan Jackie Stewart ise "Halen zirvedeyken bırakmaması acı verici, ancak bunun şu an gerçekleşeceğini sanmıyorum" demişti.

Ancak tüm bu eleştirileri göz ardı eden Hamilton, emekli olduktan sonra yeni pilotlara bu şekilde yaklaşmak yerine onlara destek olmak istiyor.

Eski takım arkadaşı Heikki Kovalainen'e bir röportaj veren Hamilton, “Bu sporla her zaman ilgileneceğim, her zaman izleyeceğim."

"İyi ya da kötü, burada bulunan sürücülere karşı her zaman olumlu yaklaşmaya çalışacağım, nitekim ilk adımı atmanın ne kadar zor olduğunu, her şeyin nasıl berbat olabileceğini ve insanların nasıl olumsuz davranışlarda bulunabileceğini biliyorsunuz."

"Asla olumsuz eleştirilerde bulunan bir isim olmak istemiyorum, bunu deneyimledim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu demeç, Hamilton'ın emekli sürücüler hakkında düşüncelerini belirttiği ilk sefer değil.

2020'de Daily Mail'e röportaj veren Hamilton, "Birçok insan, özellikle yaşlı sürücüler tarafından eleştirildim, nedenini bilmiyorum."

“Benim hakkımda olumsuz konuşmaya devam etseler de geçmiş efsanelere çok saygı duyuyorum, yine de 20 yıl içinde spora girecek olan hiçbir genç sürücü hakkında konuşmayacağıma söz verebilirim."

"Yaşlı bir sürücü olarak, Max Verstappen ya da kim olursa olsun, en sonunda kırdığım rekorların peşinden gidenlere ışık tutmak ve onları cesaretlendirmek gibi bir sorumluluğum var." dedi.