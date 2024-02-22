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Formula 1 Sezon öncesi testi

Hamilton: "Gelişim kaydettiğimiz açık, bu aracı sürmek çok daha güzel hissettiriyor"

Bahreyn testlerinin ikinci gününde hem sabah hem de öğleden sonra seansında yeni W15'i test eden Lewis Hamilton'ın ilk izlenimleri olumlu.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Simon Galloway / Motorsport Images

Bahreyn testlerinin 1. gününde W15'i takım arkadaşına bırakan Lewis Hamilton, 2. günde ise direksiyon başına geçti ve tüm gün sürüş yapma şansı buldu.

Oldukça verimli bir gün geçiren ve 123 tur tamamlayan Hamilton, yeni W15 ile hem yarış temposuna hem de tek tura odaklanabildi. 

Günün ardından Mercedes'in internet sitesine ilk açıklamalarda bulunan Hamilton, gelişim kaydettiklerinin açık olduğunu söylüyor. 

W15'teki ilk gününün ardından konuşan 7 kez dünya şampiyonu, "Verimli bir gün geçirdik. Hem uzun sürüşlerde hem de tek turda W15 hakkında birçok şey öğrendik."

"Geçen yıla kıyasla gelişim kaydettiğimiz açık ve aracı sürmek çok daha güzel."

"Brackley ve Brixworth'teki herkese geçtiğimiz yıl boyunca gösterdikleri çabalar için çok teşekkür ederim. Tüm sıkı çalışmaları için gerçekten minnettarım."

"Elbette hâlâ kaydetmemiz gereken ilerlemeler var. Ancak üzerine inşa etmek için güzel bir temele sahibiz."

"Başımızı öne eğeceğiz ve hem testin geri kalanında hem de önümüzdeki hafta boyunca daha çok performans bulmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"Yarın sabah tekrar arabaya binmek ve öğrenmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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