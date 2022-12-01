Hamilton, gelecekte yeniden Verstappen ile mücadele edeceklerini düşünüyor

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2021 sezonunun ezeli rakipleri ve şampiyonluk adayları Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Mercedes'in gerilemesi, Red Bull'un ise dominant bir araç üretmesi sonucu bu sezon pist üstünde karşı karşıya gelme fırsatı bulamadılar.

İkilinin bu sezonki en dikkat çeken mücadelesi, Mercedes'in hafta sonunun en hızlı aracı olduğu Interlagos'ta yaşandı. Senna S'te Verstappen'e savunma yapan Hamilton, savunma çizgisine oturduğu sırada Verstappen'in atak denemesi üzerine rakibiyle temas etti.

Temasın ardından iki pilot da ortalara gerilediler, Verstappen ise kanat hasarı nedeniyle pit yapmak zorunda kaldı. Sonrasında olay nedeniyle ceza alan Hollandalı pilot, mücadeleyi ancak 6. tamamlayabildi.

Sezonun ardından Sky F1'in Verstappen ile rekabetlerinin yeniden alevlenip alevlenmeyeceği sorusunu yanıtlayan Hamilton, "Büyük olasılıkla alevlenecek."

"Sanırım buna uyum sağlayacağım. Önceki yıllarda birçok senaryoda temastan kaçınmaya çalıştığımı gördünüz."

"Eminim gelişeceğiz, her iki taraf da gelişecek ve umarım Sao Paulo'daki gibi olaylar yaşamayacağız. Ben olsam bunun gerçekleşeceğine yönelik beklentiye girmezdim."

Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, Verstappen'in statüsü ve sporda uzun süredir devam eden başarısı nedeniyle özellikle Hamilton ile yarışırken "farklı bir zihniyete" sahip olduğuna inanıyor.

Brundle'ın düşüncesine katılan Hamilton, "Bence evet, muhtemelen haklısın"

"Bu spora ilk başladığım zamanları hatırlıyorum da, hedefiniz en çok şampiyonluk kazanan pilottu."

"Önce Fernando [Alonso] idi, sonra Kimi [Raikkonen] oldu, çünkü Kimi buradaki en iyi sürücülerden biriydi, sonra da Sebastian [Vettel] oldu -bu yüzden bunun doğal olduğunu düşünüyorum." dedi.