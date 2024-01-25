Hamilton, gelecekte F1'e "bir yıl ara vermeyi" düşünebilir
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, gelecekte spora ara vermeyi düşünebileceğini kabul ediyor.
Hamilton, geçtiğimiz haftalarda Formule1.nl'ye konuk oldu ve burada pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İlk önce Max Verstappen'i düşündüğünde aklına ilk ne geldiği sorusuna Hamilton, "Açıkçası 'Yaptığın şeyi yapmaya devam et' derdim çünkü harika gidiyor." yanıtını erdi.
Padoktaki pek çok kişi Max Verstappen, Fernando Alonso ve Hamilton'ı gridin en iyi üç pilot olarak görüyor.
Bu konuda Hamilton, "Sadece biz değil, Formula 1'deki tüm sürücüler son derece azimli."
"Fakat hepimiz farklıyız ve farklı şekilde motive oluyoruz çünkü hepimiz farklı yetiştirildik, farklı fırsatlar ve farklı zorluklarla karşılaştık."
"Yine de tüm bu sürücülerle ve örneğin Formula 2 ya da Formula 3'teki genç sürücülerle pek çok benzerlik görüyorum."
"Bence Max ve Fernando'nun benimle ortak bir yönü var: üçümüz de son derece rekabetçi insanlarız."
"İstediğimizi elde etmek için sonuna kadar gideriz. Kişisel olarak nasıl oldukları konusunda pek bir şey söyleyemem."
"Onları sadece Formula 1 dünyasından tanıyorum, örneğin evlerine gitmiyorum." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid
Bazıları Hamilton'ın sekizinci kez şampiyon olursa emekli olacağını iddia ediyor.
Bu konuda Hamilton, "Sekizinci şampiyonluğun benim için son nokta olacağını asla söylemedim."
"Formula 1'de yarıştıktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Formula 1 içerisinde daha uzun süre kalma arzum yok fakat asla asla demelisiniz."
"Yine de araç kullanmasam da pit duvarında bir yerde olmayı hayal edemiyorum. Muhtemelen o zaman, 'Bir yıl daha yarışabilirim, hâlâ devam edebilirim' diye düşünebilirim."
"Bu nedenle, muhtemelen daha iyi bir şey yapmak için bir yıl ara vermek ve sonra geri dönmek isteyip istemediğimi görmek daha iyi olur." dedi.
Bu bir bakıma Sebastian Vettel'in F1'den ayrıldığı zamanki düşüncelerine benziyor. Son yıllarda F1'den ayrılan ve geri dönen isimler vardı.
Bu konuda Hamilton, "Buna şaşırmıyorum çünkü yarışmayı bırakan pilotlarda bunu daha sık görmeye başladık."
"Fernando Alonso geri döndü, Michael Schumacher de öyle. Bunu diğer spor dallarındaki sporcularda da gördüm, birkaçıyla bu konuda konuştum."
"Bana 'Hayatınız boyunca yaptığınız şeyi kaybediyorsunuz. Birdenbire yok oluyor' demişlerdi. İşte o zaman onu özlemeye başlayabilirsiniz ve bu duruma düşüldüğünde de, inanılmaz bir boşluk olabileceğini tahmin edebiliyorum." dedi.
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