Hamilton: "Gelecek yıl şampiyonluk mücadelesinde olacağımızdan eminim"

Haberi dinle

Hamilton, Mercedes'in bu sezonki yunuslama ve performans sorunları sebebiyle 2022 dünya şampiyonası mücadelesinde yer alamadı.

Ancak Hamilton, tartışmalı 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde zirveye ulaşan rekabetin 2023'te yenilenen araçlarla devam edebileceğini düşünüyor.

Hamilton, "Max'i tebrik ederim."

"Evet, bu yıl araçla birtakım sorunlar yaşadık."

"Ancak gelecek sezon, durumu düzelteceğimizden ve yeniden şampiyonluk mücadelesine gireceğimizden eminim."dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, ıslak koşullar nedeniyle iki saat geç başlayan Japonya GP'de beşinci oldu.

Hamilton, ıslak zeminde yapılan yarış hakkında, "Yarışa yeniden başladığımızdaki pist koşulları inanılmazdı. Motor sporları tam olarak bununla ilgili, gerçekten harikaydı ve çok eğlendim."

"Tabii ki görüş çok kötüydü ve araç sürekli kayarken onu kontrol etmek çok zordu."

"Yarışın yeniden başlamasındaki zamanlama harikaydı."

"Kötü hissetmiyorum, sanki sprint yarışı yapmışız gibi düşünüyorum. Puanlar aldığımız için mutluyum çünkü düzlüklerde çok yavaştık."

"Taraftarlar için mutluyum çünkü en azından birkaç tur atabildik."

"Önümüzdeki yarışları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hamilton, şu anda pilotlar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor.