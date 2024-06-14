Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi

Bu yılın başlarında Mercedes ile uzun ve başarılı ilişkisinin sonuna gelerek 2025'ten itibaren çok yıllı bir sözleşme ile Ferrari'ye katılacağını duyuran Hamilton, F1 dünyasını sarsmıştı.



Britanyalı sürücü, ortak rekor olan yedi Dünya Şampiyonluğu'nun altısını Mercedes ile kazandı ve McLaren ile 2007'deki başlangıcından bu yana 341 yarışına da Alman üreticinin motorlarıyla yarıştı.



Hamilton'ın Mercedes ile ilişkisi pistin çok ötesine uzanarak, 39 yaşındaki sürücünün F1 ve motor sporları endüstrisinde daha fazla çeşitlilik için yürüttüğü kampanyayı destekledi. Bu destek, 2020 sezonunun ertelenmesinin ardından Mercedes'in ırkçılığa karşı bir mesaj olarak ağırlıklı siyah bir renk düzeni benimsemesiyle de devam etti ve bu renk şeması bir sonraki yıl da korundu.



2022 sezonu için geleneksel gümüş renklerine dönen Mercedes, geçen sezon tamamen siyah bir araçla yarışmış ve bu yılki W15 şasisinin renk düzeninde hem siyah hem de gümüş renkleri birleştirmişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Hamilton'ın Ferrari'yi ikonik kırmızı tonlarından vazgeçirip 2025 sezonu için siyah bir renk düzeni benimsemeye ikna etmeye çalışabileceği öne sürüldü. Ancak Kanada Grand Prix'sinde konuşan Hamilton, bu konuyu ele alarak, Ferrari Başkanı John Elkann ile yapacağı sosyal sorumluluk projelerinin pist dışında da kendini gösterebileceğine işaret etti.



Gelecek sezon için siyah bir Ferrari F1 aracı istemeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Hamilton gazetecilere şunları söyledi:



"Bir süredir siyah bir araç sürmedim, bu yüzden muhtemelen bunu erken istemeyeceğim, yani hayır."



"Kesinlikle yapacağımız 'etki yaratma çalışmaları' hakkında konuştuk. John ve takımın yaptığı çok fazla hayırseverlik çalışması var, bu yüzden Mission 44 ile birlikte onların yaptığı sosyal sorumluluk projelerinde çok yakın çalışacağız.”



“Sporla ilgili daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum, ama dışarıda birlikte yapacağımız çok şey olacak, bu yüzden bu gerçekten heyecan verici."



Hamilton'ın yorumları, FIA'nın, ağırlık tasarrufu sağlamak amacıyla arabalarda büyük ölçüde siyah olan renk düzenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gelecek sezon için daha "ayırt edici" renk düzenleri istemesinin ardından geldi. 2022 sezonu öncesinde yer etkisi kuralları tanıtıldığından beri, birkaç takım, arabalarının büyük bölümlerini boyasız bırakarak ağırlık tasarrufu yapmaya çalıştı ve bu da büyük ölçüde siyah arabalardan oluşan bir grid ortaya çıkardı.



Renk düzeni ile ilgili düzenlemeler getirmekten kaçınmak isteyen FIA, arabaların renk olarak birbirlerine çok fazla benzememesi için takımlar arasında daha fazla iletişimi teşvik etmek istiyor. Sky F1 podcast'inde konuşan eski McLaren ve Force India mühendisi Bernie Collins, takımların görünür karbon eklemelerine renk katmanın mümkün olduğunu ancak bunun geleneksel boya çözümüne kıyasla tatmin edici sonuçlar vermeyebileceği konusunda uyardı.



Collins karbon fiber ile ilgili şunları söyledi:



"Karbon fiberi renklendirmenin yolları olduğunu düşünüyorum, çünkü reçineyi renklendirebilirsiniz, bu biraz yardımcı olur ama şu anki boya kadar iyi görünmeyecektir."



"Karbon fiber en iyi şekilde siyah olduğunda çalışır, çünkü reçine ve her şey doğru çalışır. Renk katabilirsiniz, ama Ferrari kırmızısı gibi olmaz Sanırım ancak çok donuk bir parlaklık elde edersiniz.”



"Parçalarda renk kullanmanın büyük sorunu, örneğin bir arabanın sidepod’unu düşünürsek bunun hizalandığında ve birleştirildiğinde boyanması gerekir. Aksi takdirde üretim aşamasında boya uygulanırsa parçaların daha sonra arabada doğru pozisyonda olmasını sağlamak gerekir. Bu, o parçanın üretimini çok daha karmaşık hale getirir."



"Yılın başında karbon ağırlıklı renk düzenleriyle başlama potansiyeli var ve takımlar yıl boyunca ağırlık tasarrufu yolları buldukça, daha fazla boya geri dönebilir. Çünkü araba genellikle yılın başında en ağırdır ve takımlar bilgi ve güvenilirlik arttıkça onu hafifletmenin yollarını bulmaya başlarlar."



"Regülasyonları daha fazla anladıkça, umarım takımlar da bu yolda ilerlemeye başlarlar."