Hamilton: "Gelecek sene F1'de olmam kesin değil"

Pazar günü yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinde Mercedes ile 72. galibiyetini aldı ve Alman takımın yedinci kez üst üste markalar şampiyonasını almasına yardımcı oldu.

Sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde yer alan Hamilton'ın, iki hafta sona yapılacak olan Türkiye Grand Prix'sinde yedinci şampiyonluğunu alması bekleniyor.

Ancak Hamilton, sene sonunda bitecek olan kontratı sonrasında Mercedes ile yeni kontrat görüşmeleri yapmakta aceleci davranmayacağını söylemişti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise kendi kontratı bitmeden önce takımda olan geleceğini sorgulamakta, Avusturyalı takım patronu, her takım üyesinin bir "raf ömrü" olması nedeniyle gelecek sene farklı bir role geçebileceğini söyledi.

Yarış sonrasında Wolff'ün takımdaki geleceği ve bunun Mercedes'te yaratacağı etki hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Gelecek sene burada olup olmayacağımı bile bilmiyorum, bu yüzden an itibariyle beni etkileyen bir şey değil."

"Toto ve ben, oldukça derin sohbetler içerisindeyiz, bu yüzden mental olarak nerede olduğunun farkındayım, birbirimizle çok şey paylaşıyoruz ve bence içimizde çok büyük bir yük var."

"Çok ama çok uzun bir süredir buradayım. Kesinlikle biraz geriye çekilip aileye zaman ayırmayı ve bunun gibi şeyleri istemeyi anlıyorum."

Hem Hamilton hem de Mercedes, yeni kontratın bir formaliteden ibaret olduğunu belirttiler, bu da Hamilton'ın gelecek sene F1'de yarışmamak üzerine gerçek bir şansının olup olmadığı konusunda pek çok dedikoduyu ortaya çıkardı.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "Yani, şu anda Kasım ayındayız, burada olmak bile çok çılgınca... Noel çok da uzakta değil. Doğal olarak çok iyi hissediyorum, hâlâ çok güçlü hissediyorum, birkaç ay daha buna devam edebilirim."

"Ancak Toto ve raf ömründen bahsettiniz. Kendimi korumak için, aklımın en üst noktasında bulunmak için yaptığım pek çok şey var. Gelecek sene burada olmak isterim, ama bunun kesinlikle bir garantisi yok. Dışarıdaki hayatta beni heyecanlandıran pek çok şey var, bu yüzden bunu zaman gösterecektir."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pits Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, in the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, daha öncesinde Mercedes ile her zaman üç senelik kontratlar imzalamıştı, en son anlaşması ise 2017'de yapılmıştı ve geçen haftaki açıklamalarında İngiliz pilot, yeni bir kontratın "büyük ihtimalle" sadece bir formalite olduğu fikrine katılmıştı.

Bu haftanın başında Wolff, Mercedes'in önce iki F1 şampiyonluğunu birden kazanıp daha sonrasında Hamilton ile anlaşmayı tamamlayacağını açıklamıştı.

Yarış sonrasında konuşan Wolff, Hamilton'ın F1'de yarışmayı bırakacağını düşünmediğini, insanların an itibariyle uluslararası çapta etkisini gösteren durumun ve İngiliz pilotun düşüncelerine olan etkisine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"Bence eğer Formula 1'den ayrılmaya karar vermiş olsaydı, ki bence böyle bir şey olmayacak ve umarım da olmaz, işte o zaman oldukça karmaşık bir sürücü marketi karşımıza çıkardı."

"Ancak bence an itibariyle tamamen duygusal bir düşünce. Hepimiz çok mutluyuz, ancak aynı zamanda çok yorgunuz."

"Benim için de bu geçerli. Onun hislerini tamamen anlıyorum, kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz, anlamı olan diğer şeyleri düşünüyorsunuz, sabah haberleri açtığınızda ve akşam üstü kapattığınızda, tamamıyla yüzleştiğimiz sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz."

"Şu anda küçük ve mutlu ortamımızdayız, biz de evlere biraz eğlence getirmeye çalışıyoruz. Ancak bir sonraki gün zor olan gerçekliğe geri dönmüş oluyorsunuz."

"Bunların hepsi bizi etkileyen şeyler. Ve bu bakımdan, birinin bu düşüncelere sahip olması gayet normal bir durum."