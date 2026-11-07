Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton: “Geçiş yapmak çok zor olacak”

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının ardından basına konuştu ve pazar günkü yarış hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 21:00

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Yağmurlu seansın ve motor değişikliği nedeniyle aldığı cezanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lewis Hamilton yağmuru sevdiğini, mekanikerlerin aracı hazırlayarak iyi bir iş çıkardığını ve seansı lastikleri anlamak için değerlendirdiklerini ifade etti.

2021'deki efsanevi geri dönüşüne kıyasla pazar günkü yarışta geçiş yapmanın çok daha zor olacağını savunan yedi kez dünya şampiyonu, o dönemki DRS bölgelerinin yokluğunu neden olarak gösterdi.

Basına değerlendirmelerde bulunan Hamilton, şunları söyledi: "Şu anda yarış için net bir stratejim yok. Bir şekilde kazanmaya çalışacağım.”

“Yağmuru seviyorum. Gerçekten çok eğlenceli ve oldukça zorlu mücadeleler doğruyor.”

“Araç iyi durumda. Ne yazık ki grid cezamız var ancak ekip aracı ayarlama konusunda harika bir iş çıkardı. Bizim için bu seans, şartları ve lastiklerin nasıl çalıştığını anlamaya çalıştığımız bir antrenman gibiydi.”

“2021'e kıyasla geçiş yapmak bence daha zor olacak. Çünkü o zamanlar önünüzdeki araca yaklaştığınızda DRS avantajına sahip oluyordunuz; rakibinizdeyse DRS olmayabiliyordu. Şimdi herkes kanatlarını açıyor. Bence geçiş yapmak çok ama çok zor olacak.”

“Geçmişte gördüğünüz türden yarışlar göreceğimizden emin değilim ancak belki de ıslak zemin şartları bunu değiştirebilir.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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