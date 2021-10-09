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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"

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, Editör

Türkiye GP'si sıralama turlarındaki en hızlı isim olan, ancak aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa gerilerden başlayacak olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ta geçişin çok kolay olmadığını söyledi.

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"

Mercedes Cuma günü, Hamilton'ın içten yanmalı motorunu değiştirerek 10 sıra grid cezası almıştı. Sıralama seansı hakkında konuşan Hamilton, "Öncelikle, herkese, buradaki bu hafta sonu bulunan inanılmaz kalabalığın ne kadar iyi olduğundan bahsediyorum, bunu görmek inanılmaz."

"Türkiye'ye geri gelmek çok güzel, çünkü geçen sene hem benim için hem de takım için inanılmaz bir seneydi. Bu nedenle buraya geri gelmek inanılmaz. Pist tamamen farklı bir pist, gerçekten çok mükemmel bir pist. İnanılmaz bir yol tutuşa sahibiz"

"Bu seanstaki karışık kısım bu oldu, çünkü pistin belirli bölümlerinde ıslak noktalar vardı ve ilk turda lastikleri hazırlamak kolay değildi. Gene de takım inanılmaz bir iş yaptı, bizi doğru zamanda piste sürmekte beni mutlu eden bir performans ortaya koydular."

"Yarın zorlu olacak ancak ben her şeyimi ortaya koyacağım." dedi.

İngiliz pilot, yarın geriden gelmenin ne kadar zor olacağı sorusuna ise, "Burada geçiş yapmak pek de kolay değil ve hepimiz aynı hamur lastik ile yarışa başlayacağız, bu nedenle yükselmenin biraz zor olacağına inanıyorum."

"Bunu bir önceki yarışta Max'ta da gördük, altıncılığı aldığında zorlanmaya başladı ve bu, yarın bana da olacak. Neler olacak bilmiyorum, ancak arka düzlük oldukça uzun. Neler yapabileceğimizi göreceğiz, umarım buradaki taraftarlara iyi bir yarış seyrettirebiliriz." dedi.

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Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

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Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
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