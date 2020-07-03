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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"

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Hamilton: "Araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetti"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 16:55

Avusturya GP hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaparak her iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan altı kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, takımının geçen seneye göre araçta büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen Formula 1 sezonu, bugün itibariyle yeniden start aldı ve Mercedes, her iki antrenman seansında da başı çeken takım oldu. 

Takımın altı kez kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, geçirdiği gün hakkında şunları söyledi: "Geri dönmek çok güzel hissettirdi. Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum. Şubat ayından beri ilk defa yeni araca oturmak inanılmaz bir histi, Silverstone'da yaptığımız testlerdeki araca göre büyük bir fark vardı. Geri döndüğüm için çok mutluyum."

"Barcelona testlerinde aracın nasıl olduğunu hatırlamıyorum bile. Dürüst olmak gerekirse üzerinden çok zaman geçti. Ancak güzel olan şey ise aracın bugün inanılmaz bir hissiyatının olması ve genel olarak geçen seneye göre aracı geliştirmeye devam etmiş olmamız."

"Pistin gelişimi ise çok büyük değildi. Biraz kaygandı. Piste çıktığımız anda yağmur yağmaya başladı ve tekrardan pitlere geldik. Anında geri piste çıkmış olsak da zemin çok ıslak değildi, her ne kadar sonrasında yağmur şiddeti artmış olsa da yağmur etkisini çok kısa bir süreliğine gösterdi."

"Tabii ki de lastik hamuru daha yumuşak oldukça daha iyi bir etki alıyorsunuz. Bunun yanında sıcaklık da 10 derece civarında arttı, bu da kesinlikle bize yardımcı oldu."

 

Barcelona'daki testler sırasında ilk üç takımın performans karşılaştırmalarında Mercedes'in ana rakibinin Ferrari yerine Red Bull olduğuna dair tartışmalar çıkmıştı. Gerçek F1 hafta sonunun başlaması ile beraber Hamilton, Mercedes'in rakiplerine olan farkı hakkında da konuştu.

İngiliz pilot konu hakkında şunları söyledi: "Şu anda bir şey söylemek çok zor. Her şey gayet iyi görünüyor, ancak antrenman turlarına göre bir yorum yapmamak gerekiyor. Diğer takımlara baktığınızda kullandıkları motor modları farklı olabilir, sonuçta yüksek modlarda veya düşük modlarda ilerleyebilirler."

"Çıkarımlara göre hareket etmeyeceğiz ve bu akşam aracımızı geliştirmeye çalışacağız. Yarın da buraya geri döneceğiz."

"Bu pist, orta ve yüksek hızlı virajlardan oluşmakta ve bu yüzden aracı yönetmek çok eğlenceli. Avustralya gibi kaçış alanı olmayan pistlere göre daha farklı, ki kaçış alanının olmaması ilk yarış için çok zor bir şey."

"Burada da durum tam tersi olunca, işler biraz daha kolay oluyor. Burası kesinlikle en zor pistlerden biri değil, ancak buna rağmen gayet iyi mücadeleler göreceğiz."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Efe Kahya

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