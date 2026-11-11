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Hamilton, Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarını incelemek için Mısır'a gitti
Lewis Hamilton, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek ve Mısır Kızılayı'nın faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla Kuzey Sina'ya gitti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 11 Kas 2026 10:20
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Lewis Hamilton
Brezilya Grand Prix'sinin hemen ardından Mısır'a geçen yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, El-Ariş Uluslararası Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Khaled Megawer tarafından karşılandı. Hamilton, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırıldığı Refah Sınır Kapısı'nı ve El-Ariş'teki lojistik depolarını ziyaret ederek yardım malzemelerinin hazırlanması, koordinasyonu ve sevkiyatı hakkında bilgi aldı.
Kuzey Sina Valiliği'nden yapılan açıklamada, ziyaretin Hamilton'a çatışmalardan etkilenen Filistin halkına yönelik insani yardım çalışmalarını doğrudan gözlemleme fırsatı sunduğu belirtildi. Hamilton, daha önce de Formula 1'deki etkisini kullanarak Filistin'e desteğini dile getirmiş ve bölgede barış çağrısında bulunmuştu.
Ekim ayında düzenlenen ABD GP'si öncesinde Afrika yarış takvimi tartışılırken bu konuya da değinen Lewis Hamilton, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kongo'nun, Sudan'ın, Suriye'nin ve Filistin'in özgürlüğü için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum."
"Umarım bir gün pek çok bölgede barışın sağlandığını görebiliriz."
Hamilton'ın Mısır ziyareti, Aralık 2025'te İngiliz Kızılhaç Derneği ile birlikte Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını incelemek üzere gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinin ardından geldi.
Ürdün ziyareti sırasında bölgede faaliyet gösteren gönüllülerle bir araya gelen ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması ile dağıtılmasında karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi alan Hamilton, Gazze'den tahliye edilen hastaların tedavi gördüğü bir hastaneyi de ziyaret ederek sağlık ekipleriyle görüşmüştü.
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