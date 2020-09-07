Hamilton: Gasly'nin Monza F1 galibiyeti Red Bull'un "canını acıttı"

Gasly Pazar günü Monza'da gerçekleştirilen yarışta, kırmızı bayrakların ardından liderliğe yükseldi ve şoke edici bir galibiyet elde etti.

AlphaTauri sürücüsü, McLaren'dan Carlos Sainz'ın tüm baskısına rağmen 0.4 saniye farkla galibiyete uzandı.

Bu, Gasly'nin Formula 1'deki ilk zaferiydi ve 12 yarışın ardından gönderildiği Red Bull döneminin ardından büyük bir önem taşıyordu.

Ayrıca Gasly, geçen yıl Brezilya'da Toro Rosso ile F1'deki ilk podyumunu da almıştı ve sezonu Red Bull'da kendi yerini alan Alexander Albon'un beş puan gerisinde bitirmişti.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton, yarıştan sonra Gasly'i hemen tebrik etti ve genç Fransız'dan övgüyle bahsetti.

The AlphaTauri trophy delegate sprays Champagne with Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The AlphaTauri team celebrate victory with Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, after the race Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, "Pierre gerçekten iyi bir adam ve bence çok yetenekli."

"Sonunda ana takıma yükseldiği zaman Red Bull tarafından tamamen adil bir muamele gördüğünü sanmıyorum ve böyle bir durumun bir sürücü için kolay olmadığını düşünüyorum, bu yüzden onunla empati kuruyorum."

"Her takım içerisinde kendine olan güvenin artışı pek hızlı olmayabiliyor. Ancak kendine güvenin artmasının ardından bu sene ondan gerçekten harika performanslar gördük."

"Bu yüzden bir galibiyet elde etmenin ve bunu yapmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Bundan gerçekten etkilendim." dedi.

Hamilton, Gasly'nin elde ettiği sonucun F1'de kendisi için daha fazla fırsat yaratmasını umuyor.

Ancak Monza'da Red Bull'un puan alamadığına dikkat çekiyor ve galibiyetin Red Bull için "acı verici" olduğunu düşünüyor.

Hamilton, Gasly için "Harika bir iş çıkardı ve başarıyı hak ediyor. Umarım bu onun için ileriye gitme konusunda bir fırsat yaratır."

"Ayrıca burada, kendisini gönderen takımı yendi. Bu kesinlikle onların canını acıtmalı." dedi.