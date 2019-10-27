Hamilton, galibiyeti yanında olmayan yarış mühendisi Bono'ya adadı
Lewis Hamilton, yarış mühendisi Pete Bonnington olmadan kazandığı yarışta "arkadaşını" unutmadı ve kazandığı zaferi ona hediye etti.
Bu sezon 10. zaferini kazanan ve 6. dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Hamilton, bu zaferi her zamanki yarış mühendisi Bono'nun yardımları olmadan kazandı. Mercedes'teki 7 sezonunda Hamilton ile olan Bono, sağlık sebepleri nedeniyle Meksika'da değildi ve birkaç yarış daha onunla olmayacak.
Hamilton, "Bono fiziksel olarak burada olmasa da ruhen buradaydı. Evinde dinlenirken tüm toplantılarımıza katıldı ve telsizde bizimleydi."
"Hafta sonu öncesinde herkesin olması gereken hızına ulaşabilmesi için çok çalıştı. Marcus onun yerinde harika bir iş başardı."
"Doğrudan gelip dünya şampiyonunun 1 numaralı mühendisi olmak kolay bir iş değil. Kolay bir iş değildi ve çok fazla gereksinimi vardı. İlk defa bu işi yaptı. O ve 1 numaralı mühendisim Dom, birlikte harika iş başardılar."
"Tabii ki bu galibiyeti Bono'ya adamak istedim çünkü çok kolay bir zaman geçirmiyor. Seni seviyorum dostum. Birlikte çok uzun zaman geçirdik ve bu hafta sonu seni gururlandırmak istedim." dedi.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the podium with the trophy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Abdullah Çelik
Hamilton, galibiyeti yanında olmayan yarış mühendisi Bono'ya adadı
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