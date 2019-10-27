Hamilton, galibiyeti yanında olmayan yarış mühendisi Bono'ya adadı

Bu sezon 10. zaferini kazanan ve 6. dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Hamilton, bu zaferi her zamanki yarış mühendisi Bono'nun yardımları olmadan kazandı. Mercedes'teki 7 sezonunda Hamilton ile olan Bono, sağlık sebepleri nedeniyle Meksika'da değildi ve birkaç yarış daha onunla olmayacak.

Hamilton, "Bono fiziksel olarak burada olmasa da ruhen buradaydı. Evinde dinlenirken tüm toplantılarımıza katıldı ve telsizde bizimleydi."

"Hafta sonu öncesinde herkesin olması gereken hızına ulaşabilmesi için çok çalıştı. Marcus onun yerinde harika bir iş başardı."

"Doğrudan gelip dünya şampiyonunun 1 numaralı mühendisi olmak kolay bir iş değil. Kolay bir iş değildi ve çok fazla gereksinimi vardı. İlk defa bu işi yaptı. O ve 1 numaralı mühendisim Dom, birlikte harika iş başardılar."

"Tabii ki bu galibiyeti Bono'ya adamak istedim çünkü çok kolay bir zaman geçirmiyor. Seni seviyorum dostum. Birlikte çok uzun zaman geçirdik ve bu hafta sonu seni gururlandırmak istedim." dedi.