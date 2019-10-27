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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Hamilton, galibiyeti yanında olmayan yarış mühendisi Bono'ya adadı

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Hamilton, galibiyeti yanında olmayan yarış mühendisi Bono'ya adadı
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Eki 2019 23:00

Lewis Hamilton, yarış mühendisi Pete Bonnington olmadan kazandığı yarışta "arkadaşını" unutmadı ve kazandığı zaferi ona hediye etti.

Bu sezon 10. zaferini kazanan ve 6. dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Hamilton, bu zaferi her zamanki yarış mühendisi Bono'nun yardımları olmadan kazandı. Mercedes'teki 7 sezonunda Hamilton ile olan Bono, sağlık sebepleri nedeniyle Meksika'da değildi ve birkaç yarış daha onunla olmayacak.

Hamilton, "Bono fiziksel olarak burada olmasa da ruhen buradaydı. Evinde dinlenirken tüm toplantılarımıza katıldı ve telsizde bizimleydi."

"Hafta sonu öncesinde herkesin olması gereken hızına ulaşabilmesi için çok çalıştı. Marcus onun yerinde harika bir iş başardı."

"Doğrudan gelip dünya şampiyonunun 1 numaralı mühendisi olmak kolay bir iş değil. Kolay bir iş değildi ve çok fazla gereksinimi vardı. İlk defa bu işi yaptı. O ve 1 numaralı mühendisim Dom, birlikte harika iş başardılar."

"Tabii ki bu galibiyeti Bono'ya adamak istedim çünkü çok kolay bir zaman geçirmiyor. Seni seviyorum dostum. Birlikte çok uzun zaman geçirdik ve bu hafta sonu seni gururlandırmak istedim." dedi.

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Liste

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the podium with the trophy

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the podium with the trophy
2/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
3/21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme
4/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
5/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari
6/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
7/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
8/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
9/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
10/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
11/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
12/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
13/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
14/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
15/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
16/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme
17/21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
18/21

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
19/21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
20/21

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
21/21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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