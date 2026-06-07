Hamilton: "Galibiyet zor ama imkansız değil"

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'si hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergilemesine rağmen yarış için ilk çizgide yer alamadı.

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Max Verstappen'i 0.043 saniye geride bırakarak sezonun dördüncü pole pozisyonunu elde etti. Hamilton üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari'nin yarış başlangıçlarındaki güçlü performansı Hamilton'a umut verse de, Monako'nun dar yapısı nedeniyle geçiş fırsatlarının son derece sınırlı olması, Britanyalı pilotun zafer yolunu oldukça zorlaştırıyor.

Yine de Hamilton, Monako'daki dördüncü galibiyet ihtimalini tamamen göz ardı etmiyor.

Hamilton, "Bu yarışların nasıl geçtiğini biliyoruz. Gerçekten çok zor. Geçiş yapılabileceğini düşünmüyorum."

"Umarım çok iyi bir start alabiliriz ve önümüzdeki iki pilota biraz baskı uygulayabiliriz."

Lewis Hamilton, Ferrari SF26 Fotoğraf: Erik Junius

"Muhtemelen yağmura ihtiyacımız var ama hiçbir şey imkânsız değil. Baskı yapmaya devam edeceğim."

"Önümde hızlı araçlara sahip iki harika pilot var ve hafta sonu boyunca çok hızlıydılar. Bu yüzden onları yenmek çok zor olacak."

"Yine de elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Onları mümkün olduğunca rahatsız etmeye ve bazı virajlarda hata yapmaya zorlamaya çalışacağım."

Hamilton ayrıca Monako yarışlarının yıllardır yaşadığı temel soruna da dikkat çekti.

"Bu yarışın genellikle bir geçit töreni gibi geçmesi üzücü. Çünkü çoğu zaman sadece birbirimizi takip ediyoruz."

"Pistin yapısı nedeniyle araç sürekli aşırı ısınıyor, frenler sürekli aşırı ısınıyor."

"Ayrıca lastikler çok dayanıklı olduğu için genellikle sadece tek pit stop yapıyoruz."

"Gelecekte bu yarışı hem sürücüler hem de taraftarlar açısından daha eğlenceli hale getirecek dahiyane bir çözüm bulunmasını umuyorum. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum."