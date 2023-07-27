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Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Spa yarışı öncesinde galibiyet şanslarını "düşük gördüğünü" söyledi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Spa-Francorchamps yarışının favorisi Red Bull ve Max Verstappen gibi görünüyor.

Fakat ikincilik mücadelesi, McLaren'ın son adımıyla yine çok yakın geçecek. Mercedes bu hafta sonu bazı yeni güncellemeler getirdi ve ikinciliğin dışında en önde yer alıp alamayacakları konuşuluyor.

Macaristan'daki pole pozisyonunun, aracın gerçek potansiyelini işaret ettiğini söyleyen Lewis Hamilton, yine de galibiyet beklemediğini söyledi.

Hamilton şöyle dedi: "Benim asıl odaklandığım şey takımlar şampiyonasında ikinci olmak."

"Bu takımdaki herkes için çok şey ifade ediyor. Red Bull'ları yakalamak mümkün değil ama ikinci bitirmek iyi olurdu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Motorsport Images

"Yarış temposunda Red Bull'larla yarışabileceğimize pek inanmıyorum, Macaristan'da Verstappen bize tur başına 0.8 saniye fark atıyordu ama asla asla dememek lazım."

"Geçen Cumartesi günü bize, aracın asıl potansiyelini gösterdi. Takım performansı arttırmak için inanılmaz sıkı çalışıyor ve yarış hızımız gayet iyi bir noktadaydı."

"Başlangıçta yaşadığımız sorunun ne olduğunu bulduk, bunun üzerinde çalışıyoruz ve ayrıca bazı güncellemelerimiz de var. Bu yüzden genel tablo ilginç olacak."

"Sürücü her zaman aracın dengesiyle savaşır, biz sadece diğerlerine -McLaren ve Red Bull'a- ayak uydurabilmek için seviyemizi arttırmaya çalışıyoruz. Umarım doğru yoldayızdır."

İlk yarıyı da değerlendiren Hamilton, "Bence sezon şu ana kadar gayet iyi gitti, olması gerektiği gibi başlayamasak de önemli bir ilerleme kaydettik ve umarım yılın ikinci yarısında bazı yeni şeylere sahip olacağız."

"Elbette şampiyonluk için mücadele etmeyi ve en azından geçen yıldan daha iyi bir konumda olmayı istiyorduk ama kış boyunca çok çalışmamıza rağmen bunu başaramadık." dedi.

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