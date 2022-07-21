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Hamilton, Fransa'da 300. yarışına çıkacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. yarışına çıkacak.

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Hamilton, Fransa'da 300. yarışına çıkacak
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Lewis Hamilton, 2007'den bu yana Formula 1'de yer alıyor ve geride kalan süreçte tam yedi şampiyonluk almayı başardı.

F1 tarihinin en başarılı ismi konumuna gelen Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. Grand Prix'sine katılacak.

İngiliz pilot, 2007'den bu yana sadece 2020 Sakhir yarışını COVID-19 nedeniyle kaçırdı. Bunun dışında tüm hafta sonlarında yer aldı.

Tarihte 300 yarışı geçebilen sadece beş isim var: Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Michael Schumacher ve Jenson Button.

Hamilton, böylelikle bunu başarabilen altıncı isim olacak.

En çok GP'ye katılan F1 pilotları:

Sürücü Yarış
Kimi Raikkonen 350
Fernando Alonso* 345
Rubens Barrichello 323
Michael Schumacher 307
Jenson Button 306
Lewis Hamilton* 299
Sebastian Vettel* 288
Felipe Massa 269
Riccardo Patrese 256
Jarno Trulli 252
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