Hamilton, Fransa'da 300. yarışına çıkacak

Haberi dinle

Lewis Hamilton, 2007'den bu yana Formula 1'de yer alıyor ve geride kalan süreçte tam yedi şampiyonluk almayı başardı.

F1 tarihinin en başarılı ismi konumuna gelen Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. Grand Prix'sine katılacak.

İngiliz pilot, 2007'den bu yana sadece 2020 Sakhir yarışını COVID-19 nedeniyle kaçırdı. Bunun dışında tüm hafta sonlarında yer aldı.

Tarihte 300 yarışı geçebilen sadece beş isim var: Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Michael Schumacher ve Jenson Button.

Hamilton, böylelikle bunu başarabilen altıncı isim olacak.

En çok GP'ye katılan F1 pilotları:

Sürücü Yarış Kimi Raikkonen 350 Fernando Alonso* 345 Rubens Barrichello 323 Michael Schumacher 307 Jenson Button 306 Lewis Hamilton* 299 Sebastian Vettel* 288 Felipe Massa 269 Riccardo Patrese 256 Jarno Trulli 252