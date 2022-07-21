Hamilton, Fransa'da 300. yarışına çıkacak
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. yarışına çıkacak.
Lewis Hamilton, 2007'den bu yana Formula 1'de yer alıyor ve geride kalan süreçte tam yedi şampiyonluk almayı başardı.
F1 tarihinin en başarılı ismi konumuna gelen Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. Grand Prix'sine katılacak.
İngiliz pilot, 2007'den bu yana sadece 2020 Sakhir yarışını COVID-19 nedeniyle kaçırdı. Bunun dışında tüm hafta sonlarında yer aldı.
Tarihte 300 yarışı geçebilen sadece beş isim var: Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Michael Schumacher ve Jenson Button.
Hamilton, böylelikle bunu başarabilen altıncı isim olacak.
En çok GP'ye katılan F1 pilotları:
|Sürücü
|Yarış
|Kimi Raikkonen
|350
|Fernando Alonso*
|345
|Rubens Barrichello
|323
|Michael Schumacher
|307
|Jenson Button
|306
|Lewis Hamilton*
|299
|Sebastian Vettel*
|288
|Felipe Massa
|269
|Riccardo Patrese
|256
|Jarno Trulli
|252
Todt: "Schumacher'i özlemiyorum çünkü onu görüyorum"
FIA, 2023'ten itibaren F1'deki personelin iş yükünü azaltacak
Son Haberler
Alfa Romeo, Fransa GP'de yeni Ferrari debriyajı kullanacak
Alfa Romeo, Fransa Grand Prix'sinde, bu sezon yaşadığı kötü startları telafi etmek için tasarlanan yeni bir Ferrari debriyajı kullanacak.
Hamilton, Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti
Lewis Hamilton, bu hafta sonu çıkacağı 300. Grand Prix'si öncesinde, Formula 1 kariyerinin en güçlü rakibi olarak Fernando Alonso'yu aday gösterdi.
Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız
Pilotlar, Fransa Grand Prix'si öncesinde gelecek yıl Fransa'nın mı yoksa Belçika'nın mı takvimde kalması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumdalar.
Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"
Lewis Hamilton, kariyerinin 300. yarışına çıkacağı Fransa'da iyi bir performans göstermelerini umduğunu söyledi.