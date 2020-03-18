Hamilton, Formula E'de yarışmayı düşünmüyor

Lewis Hamilton son yıllarda çevre sorunlarına karşı son derece duyarlı davranıyor ve bu konuda bazı adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Formula E bu anlamda önemli bir seri çünkü sadece tamamen elektrikli araçlar yarışabiliyor.

Bu yüzden Hamilton'ın gelecekte Formula E'de yarışabileceği iddia ediliyordu.

Ancak altı kez Formula 1 dünya şampiyonu, arka planda desteklese bile Formula E'ye geçmeyi düşünmediğini, çünkü sadece motor sporlarının en üst seviyesinde yarışmak istediğini dile getirdi.

Hamilton, "Etik nedenlerden ötürü zorluyorum, çünkü sürdürülebilirlik çok, çok farkında olduğum bir şey. İyi haber şu ki, Mercedes-Benz sürdürülebilirlik için gerçekten sorumluluk alıyor ve bu değişimin bir parçası olmaya çalışıyor."

“Bu konuda sürekli bir çatışma yaşıyorum çünkü emisyon üreten Formula 1 araçlarıyla yarışıyorum. Ancak burada gelecekte yol araçlarında olumlu bir değişiklik yaratabilecek dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden bazılarını kullanıyorlar. Pozitif bir şey yapmaya çalışırken insanların size bakacağını, ama genellikle olumsuza odaklanacaklarını biliyorsunuz."

"Yarış açısından, motor sporlarının zirvesinde yarışıyorum ve yakın gelecekte Formula E zirvede olmayacak. Ben sadece sporun zirvesinde olmak istiyorum."

"Bu nedenle, Formula E'de yarışmayı hayal etmiyorum, ama belki de farklı bir pozisyonda geleceğin bir parçası olabileceğimi hayal edebiliyorum. Temsil ettiği ve amaçladığı şeyi seviyorum. Örneğin, moda koleksiyonumla Tommy Hilfiger'ı daha sürdürülebilir olmaya zorluyorum." dedi.

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