Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Formula E'de yarışmayı düşünmüyor

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Formula E'de yarışmayı düşünmüyor
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 07:50

Lewis Hamilton, kısa vadede Formula E'ye geçmek gibi bir planı olmadığını çünkü motor sporlarının zirvesinde yer almak istediğini söyledi.

Lewis Hamilton son yıllarda çevre sorunlarına karşı son derece duyarlı davranıyor ve bu konuda bazı adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Formula E bu anlamda önemli bir seri çünkü sadece tamamen elektrikli araçlar yarışabiliyor.

Bu yüzden Hamilton'ın gelecekte Formula E'de yarışabileceği iddia ediliyordu. 

Ancak altı kez Formula 1 dünya şampiyonu, arka planda desteklese bile Formula E'ye geçmeyi düşünmediğini, çünkü sadece motor sporlarının en üst seviyesinde yarışmak istediğini dile getirdi.

Hamilton, "Etik nedenlerden ötürü zorluyorum, çünkü sürdürülebilirlik çok, çok farkında olduğum bir şey. İyi haber şu ki, Mercedes-Benz sürdürülebilirlik için gerçekten sorumluluk alıyor ve bu değişimin bir parçası olmaya çalışıyor."

“Bu konuda sürekli bir çatışma yaşıyorum çünkü emisyon üreten Formula 1 araçlarıyla yarışıyorum. Ancak burada gelecekte yol araçlarında olumlu bir değişiklik yaratabilecek dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden bazılarını kullanıyorlar. Pozitif bir şey yapmaya çalışırken insanların size bakacağını, ama genellikle olumsuza odaklanacaklarını biliyorsunuz."

"Yarış açısından, motor sporlarının zirvesinde yarışıyorum ve yakın gelecekte Formula E zirvede olmayacak. Ben sadece sporun zirvesinde olmak istiyorum."

"Bu nedenle, Formula E'de yarışmayı hayal etmiyorum, ama belki de farklı bir pozisyonda geleceğin bir parçası olabileceğimi hayal edebiliyorum. Temsil ettiği ve amaçladığı şeyi seviyorum. Örneğin, moda koleksiyonumla Tommy Hilfiger'ı daha sürdürülebilir olmaya zorluyorum." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı

Önceki haber

Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
44 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı

2
Formula 1

Mercedes DAS'ı nasıl mükemmel bir şekilde çalıştırdı?

3
Formula 1

Marko: "Mercedes, Ferrari-FIA tartışmasından çekildi"

4
Formula 1

Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı

57dk
5
OTOMOBİL

İspanya'daki 5000 Mercedes çalışanı grevde!

Son Videolar

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Haberler

Hamilton, Formula E'de yarışmayı düşünmüyor
F1

Hamilton, Formula E'de yarışmayı düşünmüyor

Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı
F1

Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı

Salo: "F1 sözleşme görüşmeleri ertelenecek"
F1

Salo: "F1 sözleşme görüşmeleri ertelenecek"

Marko: "Mercedes, Ferrari-FIA tartışmasından çekildi"
F1

Marko: "Mercedes, Ferrari-FIA tartışmasından çekildi"

F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı
F1

F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.