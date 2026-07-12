Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız
Lewis Hamilton, Formula 1'in giderek karmaşıklaşan yazılım ve enerji yönetim sistemlerine fazla bağımlı hâle geldiğini belirtti.
Lewis Hamilton, ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın StarTalk podcast'ine konuk olarak Formula 1'in mevcut teknik düzenlemelerinin pilotlar üzerinde yarattığı zorlukları anlattı.
Ferrari pilotu şunları söyledi: "Bunu taraftarların tam anlamıyla anlayabilmesi gerçekten çok zor, açıkçası bizim anlamamız da zor. Çünkü Formula 1 aracı kullanırken nihai hedefiniz aracı limitine kadar zorlamaktır."
"Bir virajı ne kadar hızlı dönerseniz, normalde rakiplerinize göre o kadar zaman kazanmanız gerekir. Ancak şu anda sahip olduğumuz sistemde batarya kapasitesi sınırlı. Gaz vermediğinizde bataryayı şarj ediyorsunuz, gaz verdiğinizde ise o enerjiyi kullanıyorsunuz."
"Bu yıl elimizde daha az enerji var çünkü geçen yıl kullandığımız MGU-H kaldırıldı. Bu sistem zaten oldukça karmaşıktı."
"Dolayısıyla yüksek hızlı virajları daha kararlı şekilde dönüp daha fazla risk alarak daha hızlı giderseniz, sonrasında yeterince enerji depolayamadığınız için cezalandırılıyorsunuz."
Hamilton, yaşadığı bir örnek üzerinden yazılımların performans üzerindeki etkisini de anlattı: "Bir keresinde yazılım görevini doğru yapmadığı için 0.3 saniye kaybetmiştim."
"Garaja dönene kadar bunun farkında değildim. Mühendislerime 'Üzgünüm, çok yavaştım.' dedim."
"Onlar da bana, 'Sen yavaş değildin, yazılım düzgün çalışmıyordu.' cevabını verdi."
"İşte bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Eskiden böyle şeyler yoktu. Formula 1'de bunların daha az olması gerekiyor."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Madring
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