Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız

Lewis Hamilton, Formula 1'in giderek karmaşıklaşan yazılım ve enerji yönetim sistemlerine fazla bağımlı hâle geldiğini belirtti.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın StarTalk podcast'ine konuk olarak Formula 1'in mevcut teknik düzenlemelerinin pilotlar üzerinde yarattığı zorlukları anlattı.

Ferrari pilotu şunları söyledi: "Bunu taraftarların tam anlamıyla anlayabilmesi gerçekten çok zor, açıkçası bizim anlamamız da zor. Çünkü Formula 1 aracı kullanırken nihai hedefiniz aracı limitine kadar zorlamaktır."

"Bir virajı ne kadar hızlı dönerseniz, normalde rakiplerinize göre o kadar zaman kazanmanız gerekir. Ancak şu anda sahip olduğumuz sistemde batarya kapasitesi sınırlı. Gaz vermediğinizde bataryayı şarj ediyorsunuz, gaz verdiğinizde ise o enerjiyi kullanıyorsunuz."

"Bu yıl elimizde daha az enerji var çünkü geçen yıl kullandığımız MGU-H kaldırıldı. Bu sistem zaten oldukça karmaşıktı."

"Dolayısıyla yüksek hızlı virajları daha kararlı şekilde dönüp daha fazla risk alarak daha hızlı giderseniz, sonrasında yeterince enerji depolayamadığınız için cezalandırılıyorsunuz."

Hamilton, yaşadığı bir örnek üzerinden yazılımların performans üzerindeki etkisini de anlattı: "Bir keresinde yazılım görevini doğru yapmadığı için 0.3 saniye kaybetmiştim."

"Garaja dönene kadar bunun farkında değildim. Mühendislerime 'Üzgünüm, çok yavaştım.' dedim."

"Onlar da bana, 'Sen yavaş değildin, yazılım düzgün çalışmıyordu.' cevabını verdi."

"İşte bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Eskiden böyle şeyler yoktu. Formula 1'de bunların daha az olması gerekiyor."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Madring

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”

Buxton: "Hadjar, Ricciardo'dan bu yana Verstappen'in en güçlü takım arkadaşı"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Buxton: "Hadjar, Ricciardo'dan bu yana Verstappen'in en güçlü takım arkadaşı"

Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell: "2024 Belçika GP'yi muhtemelen ölüm döşeğinde bile hatırlayacağım!"
Daha fazlası
Lewis Hamilton

Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Montoya: "Leclerc istikrar yakalarsa şampiyonluk mücadelesi alevlenir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Montoya: "Leclerc istikrar yakalarsa şampiyonluk mücadelesi alevlenir"

Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"
Daha fazlası
Ferrari

FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı

Hamilton: "İkinciliği kaybedeceğimi bilseydim güvenlik aracı esnasında pite girmezdim"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "İkinciliği kaybedeceğimi bilseydim güvenlik aracı esnasında pite girmezdim"

Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı

Son Haberler

MotoGP sürücüleri hemfikir: "Yeni grid dizilimi güvenliği artırdı"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
MotoGP sürücüleri hemfikir: "Yeni grid dizilimi güvenliği artırdı"

Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız

Formula 1
F1 Formula 1
Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız

Bagnaia: "Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, rekabetçi olabiliriz"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Bagnaia: "Alex Marquez'in ne yaptığını anlayabilirsek, rekabetçi olabiliriz"

Marquez, Bezzecchi'yi savundu: "Yaşananların 'karma' olduğuna inanmıyorum"

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Marquez, Bezzecchi'yi savundu: "Yaşananların 'karma' olduğuna inanmıyorum"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle