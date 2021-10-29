Hamilton, Formula 1'in Güney Afrika'ya dönmesini istiyor

Güney Afrika, Kyalami pisti takvimdeki yerini kaybetmeden önce, 1962'den 1993'e kadar 23 F1 yarışına ev sahipliği yaptı.

Güney Afrika'nın, yıllar boyunca çeşitli sebeplerle geri döneceği konuşuldu ancak hiçbir anlaşma gerçekleşmedi.

Formula 1 geçen yıl, Johannesburg'da bir taraftar festivaline ev sahipliği yapacaktı ancak etkinlik pandemi nedeniyle iptal edildi.

Spor bu yıl, ilk kez Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek. Miami ise 2022'de 23 yarışlık rekor bir takvime eklenecek.

Afrika ise yaklaşık otuz yıldır bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmadı.

F1 takvimine hangi ülkenin eklenmesini istediği sorulduğunda Hamilton, "Gerçekten istediğim, benim için çok değerli ve benim için en önemli olan Güney Afrika'da bir yarış yapmak."

"Orada harika bir taraftar kitlesi var ve bence, ana vatanın ne kadar güzel olduğunu vurgulayabilmek harika olur." dedi.

Hamilton, Amerika'nın gelişen taraftar kitlesinden memnun olduğunu ancak tek bir yarışın ABD için yeterli olmadığını söyledi.

"Amerika GP harika ve çok büyük bir ülke. Burada sadece bir yarışa sahip olmak, buradaki spor kültürüne gerçekten dokunabilmek, taraftarları kapsayabilmek ve onları bizimle bir yolculuğa çıkarmak için yeterli değil."

"Kesinlikle en az iki tane yarışa ihtiyacımız var ama yarış yapmak için çok fazla harika şehir var. Eğer Miami'de bir yarış yapılacaksa, Austin gibi inanılmaz olacak. Diğer yarışın nerede olacağını bilmiyorum ama buna karşı değilim."

"Bence bu kıtalarda, bu tür yarışlar veya mini şampiyonalar yapmak oldukça havalı. Bence bu spor için kötü bir şey değil."

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, Amerika'da üçüncü bir yarışı ve Afrika'da bir yarışı, memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Leclerc, "Formula 1, Netflix serisi sayesinde son yıllarda daha da büyüyor. Burada bunu kesinlikle hissedebiliyorum ve görebiliyorum. Bu ülkeyi seviyorum, burada olmak harika ve üçüncü bir yarışı yapmaktan çok mutlu olurum." dedi.

"Afrika konusunda Lewis'e katılıyorum, orada bir yarış yapmak harika olurdu." dedi.