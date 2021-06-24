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Hamilton: ''Formula 1'in Britanya GP'ya tam kapasiteyle dönmesi için çok erken''

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Lewis Hamilton, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sine tam kapasite dönmesinin ''biraz erken hissettirdiğini'' ve taraftarların önlemli davranmasının önemli olduğunu söyledi.

Hamilton: ''Formula 1'in Britanya GP'ya tam kapasiteyle dönmesi için çok erken''

Silverstone, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışın tam kapasiteyle gerçekleşeceğini duyurdu.

Bu da, COVID-19 başladıktan beri Britanya Grand Prix'sinin tam kapasite ağırlayan ilk yarış olacağı anlamına geliyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton bu durumdan heyecanlı olduğunu söylese de, Birleşik Krallık'ta yükselen COVID-19 vakalarıyla ilgili endişeli olduğunu da belirtti.

Hamilton, ''İnsanları ve İngiliz taraftarlarını görecek olduğum için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam çünkü bu tüm yıl boyunca en iyi kalabalık olacak.''

''Geçtiğimiz sezon bu kalabalık yoktu bu yüzden onları görebilmek ve bu hafta sonu enerjiyi hissedebilmek iyi olacak.''

''Ancak diğer taraftan da, sürekli haberleri izliyorum ve Birleşik Krallık'ta artan vakaları görüyorum. Yani doğal olarak insanlar için endişeleniyorum.''

''Bunu olumsuz bir olaya dönüştürmek için söylemiyorum. Taraftarları göreceğim için çok heyecanlıyım. İçimdeki bencil taraf insanları orada görmek istiyor.''

''Ancak bu sabah haberleri açım ve son birkaç gündür de izliyorum. Birleşik Krallık'taki vaka sayılarının arttığını gördüm ve insanlar gevşemeye başlıyorlar ve herkes aşı olmadı.''

''İnsanlar için endişeleniyorum. Aşı sayılarının iyi olduğuyla ilgili haberler okudum ve artık hastanelerde daha az insan var. Ancak bilmiyorum. Bana biraz erken hissettiriyor.''

''Ancak bu benim seçimim değil. Umarım bundan öğreniriz ve insanlar güvende olur, maskelerini çıkarmazlar. Herkes maskesini takmalı, ellerini yıkamaya devam etmeli, özellikle büyük kalabalıkların içinde.''

F1 organizatörleri, katılan taraftarların Silverstone'a gelmeden önceki 48 saat içinde test olmaları veya her iki COVID-19 aşısını da tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Hamilton bu eyleme ''harika'' dese de, bunun için biraz erken olduğunu söyledi.

Hamilton, ''Söylediğim gibi, bence taraftarları ağıralayabilecek olmamız harika. Geçen yarışta da böyleydi ve herhangi olumsuz bir şey duymadım.''

''Dikkat konusunu önemsiyorum ve birden tamamen geçmek yerine yavaşça geçilmesini tercih ederim.'' dedi.

Başka bir İngiliz sürücü George Russell da, Silverstone'un tamamen dolu olacak olması konusunda ''çok heyecanlı olduğunu'' belirtti.

''Bu durumda ilerlediğimizi görmek ve güvenli şekilde ilerlemek harika. Herkes test edilecek veya aşı belgesi gösterecek.''

''Biri bana Silverstone'un içine 50 tane Wembley stadyumu sığdırabileceğimizi söyledi, yani açık hava ve bolca yer olacak.''

''Bence Silverstone'la hükümetin birlikte çalışması harika ve elimizde iyi bir şov olacak.''

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