25 Mayıs'ta Amerika Minneapolis'te silahsız bir siyahi vatandaş olan George Floyd'un öldürülmesinin ardından protestolar yapılıyor.

Birçok ünlü isim, yaşananlar karşısında sessiz kalmadı ve çeşitli platformlar aracılığıyla desteğini dile getirdi. Hamilton da onlardan birisiydi.

Instagram hesabından hikayeler paylaşan Hamilton, kendi sektörünün bu konu hakkında sessiz kaldığını söyledi.

Hamilton, "Sizlerin sessiz kaldığını görüyorum. En büyük yıldızlardan bazıları, bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyor. Benim yer aldığım sektörde, tabii ki beyazların baskın olduğu sporda kimseden ses çıkmıyor. Ben orada farklı renkte olan ve karşı çıkan tek kişiyim."

"Şimdiye kadar neden bunun olduğunu ve bir şeyler söyleyeceğinizi düşünüyordum ancak siz bizim yanımızda durmuyorsunuz."

"Sizlerin kim olduğunu ve sizi gördüğümü bilmenizi istiyorum." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris'in Twich hesabında, "Lütfen #BLACKLIVESMATTER konusuna siz de destek verdin." yazmıştı.

Hamilton, barışçıl bir şekilde protesto edenlere desteğini yineledi ancak şunları ekledi: "Sözde liderlerimiz değişiklik yapana kadar barış olamaz."

"Bu sadece Amerika için değil, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya ve tüm dünya için geçerli. Azınlık olanlara yaklaşım değişmek zorunda. Herkesin ülkesinde eşitliği, ırkçılığı, sınıf ayrımını ve bu tür konuları iyi bir şekilde eğitmesi gerekiyor."

"Bizler ırkçılıkla ve kalbimizde nefretle doğmuyoruz. Bu tür şeyleri gördüğümüz insanlardan öğreniyoruz." dedi.

Hamilton daha önceki açıklamalarında sporda farklılıklar olması gerektiğini söylemiş ve durumun her zamandan daha kötü olduğunu vurgulamıştı.