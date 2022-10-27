Hamilton: "Formula 1'de daha uzun yıllar kalma niyetindeyim"

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu son anda kaçırmıştı.

İngiliz pilot, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarıyla yaptığı son röportajda hem geleceğine hem de bu yılki araca dair açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Sözleşmenin uzatılması konusunu önümüzdeki aylarda görüşeceğiz."

"Mercedes'te kalmak istiyorum. Beni 13 yaşımdan beri destekliyorlar, Mercedes-Benz benim ailem oldu. Zor anlarımda hep yanımda oldular. Bu markaya ve liderliğine inanıyorum."

"Onlar için olabilecek en iyi partner olmak istiyorum. Birlikte markayı daha iyi, daha erişilebilir ve daha da güçlü hale getirebileceğimize inanıyorum. Bu süreçte bir rol oynayabileceğime eminim."

"Geçen yılki Abu Dabi Grand Prix'si pek çok şeyi değiştirdi. Sağlam olduğuna inandığım temelleri yıktı. Bundan sonra ne yapacağımı düşünmem gerekti ama pes edecek biri değilim."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kış boyunca ailemle vakit geçirdim, ki bu da bana çok yardımcı oldu. Tüm zamanımı çocuklara ayırdım, onlarla kardan adam yaptım, birlikte vakit geçirdim. Bunlar yoluma devam etmeme yardımcı oldu. Onlar olmadan başa çıkmak daha zor olurdu."

"Geleceğime gelirsek, her yıl, sezonun bitiminden sonra bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi düşünürüm. Sizin için nasıl bilmiyorum ama ben kendi yılımı analiz etmeye ve önümdeki üç ila beş yılın nasıl göründüğünü görmeye çalışıyorum."

"Bazı ilginç iş projeleri var ama ben yarışmak istiyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu işi 30 yıldır yapıyorum ve bırakmam gerektiğini düşünmüyorum."

"Burada iz bırakabileceğimi düşünüyorum, hâlâ daha iyi olmak istiyorum, burada uzun süre kalma ve daha da fazla başarı elde etme niyetindeyim."

2022 aracıyla alakalı bir soruyu da yanıtlayan Hamilton, "Bu yılın Şubat ayında iyi bir araç ürettiğimizden emindik. Personelimiz inanılmaz miktarda iş yapmıştı ve herkes işlerin sorunsuz ilerleyeceğini umuyordu, ancak kısa süre sonra aracın iyi çalışmadığı, o zamanlar pek çok kişinin yaşadığı dalgalanmadan muzdarip olduğu anlaşıldı. Bununla başa çıkmak kolay değildi, toparlandık ve çok çalıştık. Bir yarışta ikinci olabilecek kadar hızlıydık, ardından birkaç hafta sonu boyunca tamamen rekabetsizdi ve bunun sebebini dahi bilmiyorduk."

"Simülatör üzerinde çalıştık ancak sonuçlar pist üstünde doğrulanmadı. Bir hafta sonunda aracın hızlı olacağını umuyorsunuz ancak araç olması gerektiği kadar hızlı olmuyor. Kariyerimde böyle bir sezon hiç geçirmedim fakat takım için en iyisini yapmaya çalıştım, bu tür sorunlar ancak birlikte çözülebilir." dedi.