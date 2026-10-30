Formula 1

Hamilton: "Formula 1 tarihinde benim gibisi hiç olmadı"

Lewis Hamilton, Formula 1'in 2030'ların başında Ruanda'da düzenlemeyi planladığı yarışta yer alıp alamayacağı hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 11:40

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1, 1993'ten bu yana ilk kez 2030'ların başlarında Afrika kıtasına dönecek. Ruanda'da düzenlenmesi planlanan yarışın önümüzdeki on yıl içinde takvime eklenmesi hedefleniyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise daha önce Formula 1 Afrika’da yarış düzenlemeden spordan emekli olmayacağını söylemişti.

Bu takvime göre Hamilton, Ocak 2030’da 45 yaşına girecek. Eski rakibi Fernando Alonso ise şu anda 45 yaşında ve 2027 sezonunun ortasında 46 yaşına basacak.

106 galibiyet, 104 pole pozisyonu ve 208 podyumla Formula 1 tarihinin istatistiksel açıdan en başarılı pilotu olan Hamilton, 2030 sezonunun sonuna kadar ara vermeden ve takvimdeki tüm yarışlara katılarak devam etmesi halinde kariyerinde 500 Grand Prix startına yaklaşacak.

Kariyerinin 399. Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanan Hamilton, Ruanda'daki ilk yarışta yer alıp alamayacağı sorusuna iddialı bir yanıt verdi.

Hamilton, "Öncelikle, Formula 1'in 70 yıllık tarihinde benim gibisi hiç olmadı. Bu yüzden farklı bir yapıya sahip olduğumu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Elbette ileride yaşla birlikte ortaya çıkabilecek ve şu anda öngöremediğim zorluklar var. Ancak bu yolculuk boyunca tepki sürelerinizin yavaşlayacağı gibi pek çok önyargıyla karşılaştım."

"Geçen yarıştaki tepkimi gördünüz mü? Tepki sürem buradaki en genç pilotlardan bazılarından daha hızlı. Kendinizi ve zihninizi keskin tutmaya devam etmek için kullanabileceğiniz pek çok yöntem var."

"Sanırım önemli olan, her şeyden fedakârlık etmeye istekli olmak. Ben şu anda bunu yapıyorum. Dört yıl sonra da aynı şeyi yapmak isteyip istemeyeceğimi söyleyemem ancak şu an yaptığım işi hâlâ çok seviyorum. 44 yaşımda 20 yaşındaki bir sürücüyle rekabet edip edemeyeceğimi kim bilebilir? Ancak 41 yaşımda bunu yapabiliyorum. 2030'larda hâlâ burada olup olmayacağımı zaman gösterecek."

Hamilton, kariyerini ne zaman noktalayacağı konusunda ise performansını temel alacağını belirterek şöyle konuştu: "Performansım artık yeterli değilken burada kalarak hoş karşılandığım süreyi aşmak istemiyorum."

"Araç kullanırken performansımın ciddi şekilde düştüğünü, tepkilerimin yavaşladığını, sürüşümün ve hızımın gerilediğini görmek istemiyorum. Geçen yıl herkes bunu gördü ancak ben herkesi yanılttığımı kanıtladım ve bunu yapmaya devam edeceğim."

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- Motorsport.com Ekibi

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