Hamilton: “Formula 1 gelecekte elektrikliye dönebilir”

2014 yılında modern turbo hibrit motorlar dönemi başlamıştı ve o günden bu yana bu motorlar kullanılıyor.

Motorların dayanıklılığı ve verimliliği o günden bu yana sürekli olarak arttırıldı. Yeni kurallara geçilecek olan 2021’de de aynı kalacaklar.

Bundan ötürü de sporun gelecekte de elektrikli araçlara dönebileceğini söyledi.

Hamilton, “V8 motorları bıraktık, V6 motorlu modern güç ünitelerine geçtik ve şimdi eskisinden daha az yakıt kullanıyoruz. Ancak gelecekte daha da ilginç değişikliklerin bizi beklediğini düşünüyorum.”

“Bir gün Formula 1, muhtemelen yarış kariyerim bitikten sonra Formula FE1 olursa, o zaman gerçekten parlak bir geleceği olacaktır.”

“Formula 1, hayal edebileceğiniz en iyi laboratuvar. Şu anda yol araçlarında kullanılan çözümlerin geliştirilmesinde ciddi bir rol oynadığımızı düşünüyorum ve bu yönden çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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