Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

7 kez dünya şampiyonuna kazaya verdiği tepki sorulduğunda: "Evet, yani görmesi çok ürkütücü olan bir görüntüydü. Ve şu da var ki, araca oturduğumda risk aldığımı biliyorum ve bu spordaki tehlikelere saygı gösteriyorum; ve galiba bu konuda paylaşımda da bulundum aradayken, çünkü bence çok korkunçtu."

"Kokpit kaç G kuvvetine maruz kaldı bilmiyorum ama halo işe yaradığı için çok minnettarım. Bariyer kafasını kesmediği ya da ona benzer şeyler olmadığı için de şükrediyorum çünkü çok daha kötüsü olabilirdi."

"Ama bence bu bize ve ümit ediyorum ki seyircilere, bunun tehlikeli bir spor olduğunu ve bu yüzden orada sınırları zorladığımızı ve o sınırlar olmadan yarıştığımızı hatırlatma görevi görür. Buna saygı gösterilmesi gerek. "

"Ama dediğim gibi bence bu, F1’in FIA’yla birlikte zaman geçtikçe yaptığı inanılmaz işi gösteriyor; böyle bir şeyden yürüyerek çıkabilmek, tabii ki incelenecek ve bir daha böyle bir şey olmamasını sağlamak için çok çalışacaklar."

İngiliz pilota yarışı domine etmenin nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise: "Evet, fiziksel olarak çok zorlayıcıydı. Ve baştaki arayla birlikte, belirli bir zihin yapısına kendinizi programlıyorsunuz sonra çıkıp iyi bir kalkış gerçekleştiriyorsunuz sonra 45 dakika 1 saatlik bir aramız oldu, böyle durumlarda o zihin yapısından kolayca çıkabiliyorsunuz."

"Yani o biraz zordu, geri girdiğimde diğerleri de çok hızlıydı o yüzden yarış boyunca tam gaz gittim, onları geride bırakabilmek için. Ve fizikseldi, bu pist her zaman fiziksel olmuştur çünkü çok yüksek hızlı viraj var. O yüzden kesinlikle hissediyordum."

"Ve tabii ki ihtiyacım olduğunda ona gerekli cevabı verebildim ama orada araç çok kayıyordu ve mücadelenin sonunda nasıl bir şey beklediğimi bilmiyordum."

"Ama çok minnettarım, takımıma karşı şükran doluyum çünkü biliyorsunuz, günün sonunda stratejiyle çok iyi bir iş çıkardılar." diyerek adrenalin içinde sözlerini tamamladı.