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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

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Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 15:01

İspanya Grand Prix’si öncesinde pole pozisyonunu elde eden Lewis Hamilton, bu pistte fiziksel olarak çok zorlandıklarını söyledi.

İngiliz sürücü, Katalunya pistindeki sıralama turlarında bu sezonki dördüncü, kariyerinin ise 92. pole pozisyonunu elde etti.

Sıcak havanın kendisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Hamilton, “Yaz mevsimindeyiz. Barcelona’da ilk kez bu kadar sıcak hava varken pistteyiz. Fiziksel olarak zor.”

“Burada, şimdiye kadarki en hızlı araçlarla yarışıyoruz. Bu yüzden vücuda etki eden kuvvetler oldukça fazla.”

“Lastikleri düzgün sıcaklıklarda tutmak için süründüğümüzü görüyorsunuz. Turlarda bunu yönetmeye çalışıyoruz. İkinci turumda daha hızlı gidemedim, harika bir tur değildi. Neyse ki ilk turum iyiydi.”

“Takımdaki çocuklar harika bir iş yaptı. Sürekli öğreniyoruz. Dün gece saat 10’dan beri, nasıl gelişebileceğimizi görmek için çocuklarla beraber ayrıntılara bakıyorduk, çünkü Red Bull’lar çok hızlı.”

 

“Yaşadığımız tüm sorunlar fiziksel. Günümüzdeki frenlemeler, geçmişe göre çok daha ağır. Bu da vücudunuza çok fazla yük bindiriyor. Üçüncü ve dokuzuncu virajlarda tam gaz gidiyorsunuz, bu da boynunuza çok yük bindiriyor ve vücudunuz aracın bir tarafına doğru yönelmek istiyor.”

“Hava çok sıcak olduğu için, hızlanma bölgelerinde lastiklerin aşırı ısınmaması için çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Denge anlamında, oldukça rüzgar vardı. İlk virajda rüzgar aracın karşısından esiyordu, dördüncü virajda ise aracın arkasından esiyordu. Dokuzuncu ve onuncu virajda da aracın arkasından esiyordu. Sınırları bulmaya çalışıyorsunuz ve aracın arkası kopuyor. Hepimiz bunu yapıyoruz. Buradaki tüm çocuklara büyük saygı duyuyorum. Çoğumuz benzer sorunlarla savaşıyoruz.”

“Yarın starttan ilk viraja kadar uzun bir mesafe olacak. İşi henüz bitirmedik. Bu pistte diğer araçları takip etmek çok zor. Pozisyonumuz iyi, ancak bunu korumak zor olacak. Ancak bunun üzerinde çalışmalı ve elimden geldiğince iyi start almalıyım.” şeklinde konuştu.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Cem Özel

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