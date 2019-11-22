Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"

Son yıllarda hemen hemen her sezonun ardından Lewis Hamilton'ın emekli olabileceği söylentileri çıkıyor ve bu yıl konuşulan şeylerden birisi, Hamilton'ın 2020 sonunda spordan ayrılacağıydı.

Hamilton'ın moda, müzik vb. pek çok şeyle ilgilendiği biliniyor ve bunlara vakit ayırmak adına spordan ayrılmaya sıcak bakabileceği düşünülüyor.

Ancak Hamilton, şu anda çok iyi hissettiği için emekli olmayacağını söyledi. Bununla birlikte İngiliz pilot, emeklilikten korkmuyor.

“Emekli olmaktan korkmuyorum. Ama doğal olarak her sporcu için, bütün hayatınız boyunca sevdiğiniz ve uzun süre boyunca hatırlayabileceğiniz şeyden vazgeçmek gerçekten üzücü olmalı."

"Ama bunun için ayrıldıktan sonra odaklanabileceğim başka şeyler yapıyorum. Mesela, modayla ilgileniyorum. Eğer başarılı olursam kendime uzun yıllar boyunca yapabileceğim başka bir iş buldum."

"Şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor, ama bunun ne kadar süre daha devam edeceğini bilmiyorum. En azından yarışmak dışında da bazı ilgi alanlarım var."

"Birçok farklı şeyle ilgileniyorum. Yarışmayı bıraktığım zaman hayatımın bitmeyeceğini biliyorum ve bu sayede rahat hissediyorum."

"Şu anda kendimi fiziksel olarak formda hissediyorum. Bu yüzden mümkün olduğu kadar burada kalmaya çalışacağım. ”