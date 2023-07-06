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Hamilton: "Film, Formula 1'i yeni zirvelere taşıyacak"

Lewis Hamilton, seri yönetiminin Formula 1 filmini mümkün kılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve filmin sporu yeni zirvelere taşıyacağını belirtti.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG during the drivers' parade

Uzun süredir üstünde çalışılan Formula 1 filminin çekimleri, bu hafta sonu Silverstone'da nihayet başlıyor!

Brad Pitt'in başrolünde oynayacağı filmin çekimleri kapsamında devreye giren F1 yönetimi, kurgusal takım APX GP'ye 11. takım olarak ayrı bir garaj tahsis etti.

Proje sürecine en yakından dahil olan takım ise hiç şüphesiz ki Mercedes.

Filmde kullanılacak F2 aracının bir F1 aracına benzemesi için yönetmen Joe Kosinski'ye yardımcı olan takım, Lewis Hamilton ile de senaryo yazımı sürecinde aktif şekilde yer alıyor.

Film hakkında konuşan Hamilton, özellikle seri yönetiminin proje için bu denli hevesli olmasını takdir etmekte.

Hamilton, "Eskiden bu mümkün olabilir miydi bilmiyorum. Bundan 10 yıl önce, eski yönetim iş başındayken, kimse böyle bir projeyi sporun büyümesi açısından önemli bir adım olarak görmezdi."

"Neyse ki Netflix dizisinin ne kadar işe yaradığını gördük, film ise sporu yepyeni bir zirveye taşıyacak."

"Daha önce de gördüğünüz gibi, dünyanın dört bir yanında bu spor için heyecan duyan, daha fazla şey öğrenmek isteyen o kadar çok insan var ki... Tüm orijinal karakterlerin ve Brad'in de bu yarışta yer alacak olması çok güzel."

"Bir ya da iki hafta [önce] buradaydım ve Brad'in antrenmanını izliyordum."

"Her şeyin bir araya geldiğini görmek ve nihayet bu hafta sonu çekimlere başladığımızı bilmek son derece heyecan verici."

"Doğal olarak gerginlik var çünkü bu çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şey ve herkesin bunu sevmesini, sporun özünü gerçekten yansıttığımızı hissetmesini istiyoruz." dedi.

 
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