FIA Galası'na gitmeyen Hamilton, FIA'ya 50.000 euro bağışladı

Haberi dinle

FIA paranın, dezavantajlı geçmişe sahip bir öğrencinin motor sporlarıyla ilgili bir alanda yetkinlik kazanması için kullanılacağını söyledi.

Hamilton, F1'in kuralları gereği şampiyonadaki ilk üç sürücü ödül törenine katılmak zorunda olsa da, geçtiğimiz yılın etkinliğinde yer almadı. Mercedes takım patronu Toto Wolff da törende yoktu.

Hamilton bugün yaptığı açıklamada, törene katılmaması üzerine FIA ile bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Hamilton, "Sanırım gala için bir para cezası veriliyor."

"Ancak paranın, dezavantajlı geçmişe sahip olan gençlerin motor sporlarında mühendislik yapmaları için kullanılacağından emin olmak adına birlikte hareket ettik." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu, motor sporlarındaki kapsayıcılığı önceliklerinden biri haline getirdi. Hamilton, 2020'de motor sporlarındaki temsil edilmeyen bazı gruplar hakkında rapor hazırlayan The Hamilton Commission'ı kurdu. Geçtiğimiz yıl ise Mercedes ile birlikte Ignite adında bir vakıf kurdu ve temsil edilmeyen grupların bilim, teknoloji, eğitim ve matematik alanında eğitim almalarını sağladı.

Hamilton dün Ben Sulayem ile görüştü ve yönetim kurulunun Abu Dhabi'de yaşananlar üzerindeki incelemesi hakkında yapılacak açıklamayı konuştu. Ben Sulayem, aralık ayında yapılan seçim ile Orta Doğu'dan seçilen ilk FIA başkanı oldu.

Hamilton, "Mohammed ile yaklaşık 10 yıl önce Dubai'deki bir etkinlikte tanıştım. Onu bu pozisyonda görmek güzel."

"Bu, aşmaya çalıştığımız çeşitlilik sorununa katkı sağlıyor." dedi.

FIA, Hamilton ve Ben Sulayem arasındaki anlaşma hakkında açıklama yaptı.

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE) Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

FIA'nın açıklaması

Hamilton, Royal Academy of Engineering tarafından hazırlanan ve geçen yıl Hamilton Commission tarafından yayınlanan raporun sonuçlarını ve bundan edindiği tecrübelerini paylaştı.

FIA başkanı, yaptıkları FIA Girls on Track gibi projelere dikkat çekti ve Hamilton'ın Mission 44 ve Ignite gibi projelerini övdü.

FIA başkanı, Hamilton'ın gelecekte daha çeşitli bir spor inşa etmek amacıyla dezavantajlı geçmişe sahip bir öğrencinin eğitimi için kullanılacak 50.000 euroluk bir bağış yapma kararını destekledi. FIA ve Hamilton, bu süreç boyunca birlikte çalışacaklar.

FIA başkanı ve Hamilton, çeşitlilik ve kapsayıcılığın öncelik haline getirilerek 2022'de ve sonrasında bu alanda olumlu gelişmeler olmasını istiyorlar.

Görüşme sırasında, Hamilton'ın 2021 FIA Ödül Töreni'nde bulunmayışı da konuşuldu. Hamilton, yılın başarılarının, motor sporlarında ödül alanlar ile birlikte kutlanmasının önemli olduğunu kabul etti ve FIA başkanı, özellikle motor sporlarındaki konumu açısından Hamilton'a sporcu olarak zorunluluklarını hatırlattı.