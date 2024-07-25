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Formula 1

Hamilton: "FIA'nın yüksek sıcaklıklar için geliştirdiği klima fikri gereksiz"

Lewis Hamilton, FIA'nın aşırı sıcaklarda pilotlara yardımcı olmak için Formula 1 araç kokpitlerinde basitleştirilmiş bir klima sistemini test etme planını gereksiz görüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Autosport/Motorsport.com'a göre, 2024 Macaristan Grand Prix'si  hafta sonunda yönetim organı, geçen sezon Katar'da düzenlenen yarışta bazı pilotların sıcak koşullar nedeniyle zorlanmaları sonucunda geliştirilen cihazı tanıttı.

Bu cihazla ilk test, Zandvoort'ta yapılacak Hollanda GP'sinin antrenmanları sırasında tek bir araç üzerinde gerçekleştirilecek.

Autosport/Motorsport.com'a göre, sistemin başarılı bir şekilde çalışması halinde, FIA şirketlerin kendi cihazlarını üretmelerine izin vermek için tasarım detaylarını paylaşacak ve F1 takımları sadece seans koşulları belirli sıcaklığa ulaştığında satın almak ve araçlarına takmak zorunda kalacak.

Hamilton'a geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte'de, 33°C civarındaki sezonun en sıcak yarışı olan yarış sonrası basın toplantısında bu fikir soruldu.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, talks with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Mercedes-AMG F1 Team'den Lewis Hamilton ile konuşuyor

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Kazanan Oscar Piastri ve ikinci Lando Norris'in ardından üçüncü bitirmek için gösterdiği çabanın ardından Hungaroring'deki basın toplantısı odasına bir el vantilatörü getiren Hamilton, şu yanıtı verdi: "Öncelikle bunu bilmiyordum."

"Bence bu gerekli değil. Formula 1 her zaman zor koşullara sahip bir spor olmuştur."

"Ayrıca bizler yüksek maaşlı sporcularız. Bu yüzden sıcağa dayanabildiğimizden emin olmak için k*çımızı yırtarak çalışmamız gerekiyor."

"Özellikle de Katar ve Singapur gibi yerlere gittiğimizde bu çok zor oluyor, ama araçta bir klima ünitesine ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."

Geçtiğimiz sezon Katar Grand Prix'sinin ekim ayı başında gerçekleşmesi, gece pist seansları sırasında bile sıcaklıkların hiçbir zaman 31°C'nin altına düşmemesi anlamına geliyordu.

Bu durum, yarışın 57 turluk bölümünde birçok pilotun fiziksel sorunlar yaşamasına neden olurken, Williams pilotu Logan Sargeant sıcak çarpması nedeniyle yarıştan çekildi, Alpine pilotu Esteban Ocon kaskının içine kustu ve Aston Martin pilotu Lance Stroll kısa bir süre baygınlık geçirdi.

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