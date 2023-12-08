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Hamilton: "FIA'nın Susie ve Toto Wolff'a karşı tutumu 'kabul edilemez'"

Lewis Hamilton, FIA'nın Susie ve Toto Wolff'a yönelik uygunluk soruşturması konusundaki eylemlerini Formula 1 için 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Lewis Hamilton, Mercedes AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

FIA bu hafta başında bir açıklama yayınlayarak Uyum Departmanının bir FOM çalışanından bir takım müdürüne gizli bilgilerin aktarıldığı iddiasını 'incelediğini' belirtirken Wolff'ların ismi doğrudan zikredilmese de bu, çifte yapılan açık bir göndermeydi.

İddiayı içeren ve rakip takım patronlarının bu durumdan şikayetçi olduğunu öne süren bir yazı yayınlandı, ancak daha sonra diğer tüm F1 takımları böyle bir şikayette bulunmadıklarını teyit eden açıklamalar yaptılar.

Bunun üzerine FIA Perşembe günü ikinci bir açıklama yayınlayarak devam eden bir soruşturma olmadığını açıkladı.

F1 Akademi patronu Susie Wolff, yönetim organının tepkisini sorgulayarak konunun 'korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan' kaynaklandığını dile getirdi.

Toto Wolff ise Mercedes'in 'FIA ile aktif bir hukuki alışveriş içinde' olduğunu doğruladı.

Yönetim organının Bakü'deki ödül galasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamilton, Wolff'ları savunarak FIA'nın eylemlerini eleştirdi.

Hamilton, "Zorlu bir hafta oldu."

"Sporumuzun yönetim organının, sporumuzda sahip olduğumuz en inanılmaz kadın liderlerden biri olan Susie Wolff'un dürüstlüğünü sorgulamadan ve herhangi bir kanıt olmaksızın ortaya attığı iddianın sonunda, yalnızca 'üzgünüm' dediklerini görmek gerçekten hayal kırıklığı yarattı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Susie Wolff

"Bu kabul edilemez. Sporun içinde harika işler yapan pek çok harika insan var. Sektörde çeşitliliği ve kapsayıcılığı gerçekten geliştirmek için sürekli bir mücadele var."

"Ancak görünen o ki FIA'nın lider kadrosundaki bazı kişiler ne zaman ileriye doğru bir adım atmaya çalışsak bizi geri çekmeye çalışıyorlar. Bu değişmek zorunda." dedi.

Hamilton ayrıca motor sporlarının bir bütün olarak çeşitlilik konusunu ele alması gerektiğini vurguladı.

"Bunun küresel bir spor olduğunu düşünüyorum." 

"Değişimin liderleri olmak için inanılmaz bir fırsatımız ve doğal bir sorumluluğumuz var."

"Dünyanın dört bir yanındaki tüm bu ülkelere seyahat ederken, doğru yönde ilerlediğimizden emin olma sorumluluğumuz var."

"Dolayısıyla, harika işler yapan pek çok insan olduğunu kabul etmek istiyorum. Ancak hepimizin doğru yönde ilerlediğinden emin olmak için bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor."

Hamilton ayrıca Mercedes'te görev aldığı on yıl boyunca takım patronu olan Toto Wolff'u da övdü ve takımın gelecek yıl F1'de ön sıralarda mücadele etmeye geri dönmeye çalıştığını söyledi.

"Toto inanılmaz bir lider." 

"Onu uzun zamandır tanıyorum. Takıma aynı zamanda katıldık."

"İkimiz için de takımla birlikte büyümek, onun vizyonunun geliştiğini görmek ve takımın yapısı içinde ilerlemek ilginç bir yolculuk oldu. Rekabetçiliğinden zerre kadar kaybetmedi, son derece rekabetçi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG ile

"Bunu, garajdaki küçük masasında otururken bile görüyorsunuz. İş hayatı ve aile hayatı arasında bir denge kurmaya çalışıyor, bence bu konuda gerçekten harika bir iş çıkardı."

"Ama bence herkesi zorlamaya devam ediyor - dün yine ekiple birlikte konuşuyorduk. Çok ama çok cana yakın bir lider ve bence insanlar onunla, duygularıyla, şefkatiyle ve azmiyle ilişki kurabiliyor."

"Çok anlayışlı biri. Bence bir şey için çalışırken işlerin istediğiniz gibi gitmemesi takımdaki hiç kimse için kesinlikle kolay olmadı."

"Ama pek çok ders çıkardı ve hem bir birey hem de bir insan olarak kaydettiği ilerlemeyi görmekten gurur duyuyorum."

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