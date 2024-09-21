Hamilton, FIA'nın küfür tartışmasında Verstappen'i destekliyor

Son dünya şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde perşembe günkü basın toplantısında küfür ettiği için FIA tarafından kendisine kamu görevi cezası verildi.

Hamilton, Hollandalı pilotu bu konuda destekleyerek Verstappen'in verilen bu cezayı dikkate almaması gerektiğini söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu adeta şaka gibi."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Burası motor sporlarının zirvesi ve elbette hatalar yapılır."

"Verstappen'in yerinde ben olsaydım verilen bu cezayı yerine getirmezdim, umarım o da benim gibi düşünür."