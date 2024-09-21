Hamilton, FIA'nın küfür tartışmasında Verstappen'i destekliyor
Lewis Hamilton, Max Verstappen'e Formula 1 basın toplantısında küfür ettiği için ceza olarak kendisine verilen 'kamu görevi cezasını' dikkate almamasını söyledi.
Mercedes-AMG F1 Takımından Lewis Hamilton ile Sıralama Sonrası Röportaj
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Son dünya şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde perşembe günkü basın toplantısında küfür ettiği için FIA tarafından kendisine kamu görevi cezası verildi.
Hamilton, Hollandalı pilotu bu konuda destekleyerek Verstappen'in verilen bu cezayı dikkate almaması gerektiğini söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu adeta şaka gibi."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Burası motor sporlarının zirvesi ve elbette hatalar yapılır."
"Verstappen'in yerinde ben olsaydım verilen bu cezayı yerine getirmezdim, umarım o da benim gibi düşünür."
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