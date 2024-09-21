Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Hamilton, FIA'nın küfür tartışmasında Verstappen'i destekliyor

Lewis Hamilton, Max Verstappen'e Formula 1 basın toplantısında küfür ettiği için ceza olarak kendisine verilen 'kamu görevi cezasını' dikkate almamasını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mercedes-AMG F1 Takımından Lewis Hamilton ile Sıralama Sonrası Röportaj

Mercedes-AMG F1 Takımından Lewis Hamilton ile Sıralama Sonrası Röportaj

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde perşembe günkü basın toplantısında küfür ettiği için FIA tarafından kendisine kamu görevi cezası verildi.

Hamilton, Hollandalı pilotu bu konuda destekleyerek Verstappen'in verilen bu cezayı dikkate almaması gerektiğini söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu adeta şaka gibi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Burası motor sporlarının zirvesi ve elbette hatalar yapılır."

"Verstappen'in yerinde ben olsaydım verilen bu cezayı yerine getirmezdim, umarım o da benim gibi düşünür." 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz: "Araçta çok hasar var ve ne yapacağımızı bilmiyorum"
Sonraki haber Piastri: "Lando'ya yardım edememekten çok kendime üzüldüm"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Formula 1
Singapur GP
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"
Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!

Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!

Formula 1
Singapur GP
Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!

Son Haberler

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

F1 Formula 1
Singapur GP
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye