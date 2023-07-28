Hamilton: "FIA'nın güvenlik anlamında gerekeni yaptığını düşünüyorum"

Takvimin en sevilen pistlerinden Spa, son yıllarda daha çok güvenlik açıklarıyla ve tehlikeli kazalarla anılmakta.

Son beş yılda iki genç sürücü bu pistte hayata gözlerini yumdu: 2019'da F2 sürücüsü Anthoine Hubert, 2023'te ise FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff.

Van't Hoff'un kazası yağmur altında, kızaklamanın yoğun, görüşün ise yetersiz olduğu koşullarda yaşandı, aynı koşullarda 2021 Belçika GP'si ise iptal edilmişti.

Dahası, bu hafta sonu sprint yarışında da benzer koşulların tekrarlanması bekleniyor.

Tüm bunları hesaba kattıktan sonra güvenlik konusunda endişelenip endişelenmediği sorulan Hamilton, "Hayır, bu aklınıza gelmesine izin verebileceğiniz bir konu değil."

"FIA'nın yaptıklarına güveniyorum. Eğer güvende olacağımızı düşünmeselerdi burada olmazdık."

"Onlara güveniyorum çünkü son birkaç on yılda inanılmaz işler yaptılar, ileriye dönük doğru kararları vereceklerine güveniyorum." dedi.

Mercedes'in ne kadar iyi olacağı da sorulan Hamilton, son yarışta pole pozisyonu hasretini sonlandırması nedeniyle moral bulmuş gibi duruyor.

Hamilton, "Pole pozisyonu nedeniyle genel olarak iyimseriz."

"Cumartesi günü bu deneyimi yaşamak harikaydı, aracın potansiyelini ve herkesin ne kadar sıkı çalıştığını gösterebildik.

"Yarış tempomuz da gayet iyiydi, başlangıçta sorunun ne olduğunu anladık, bu yüzden bu hafta sonu burada bazı iyileştirmeler yaptık." dedi.