Hamilton: "FIA'nın güvenimi kazanmak için daha fazlasını yapması gerekiyor"

Haberi dinle

Geçtiğimiz yıl Abu Dhabi'deki sezon finalinde tartışmalı koşullarda şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sessizliğe bürünen Hamilton, olanlar nedeniyle spora olan sevgisinin zarar gördüğünü açıkladı.

Hamilton, her ne kadar emekli olmayı hiç düşünmediğini söylese de, bazı şeyleri sindirmenin zor olduğunu söyledi.

Hamilton, "Sezonun sonunda elbette düşünüyor ve dünya şampiyonu olmak için vermeniz gereken çabaya ve zamana kendinizi adamak isteyip istemediğinizi sorguluyorsunuz."

"Bence birçok insan dünya şampiyonu olmanın gerektirdiklerini küçümsüyor. Çok fazla değişken var. Sadece aracı sürmekle bitmiyor."

"Asıl soru bu zamanı feda etmek istiyor musun? Bu çabayı devam ettirebileceğine inanıyor musun? Bu mental süreç benim için normal."

"Ancak buna önemli bir faktör karıştı. Hayatım boyunca sevdiğim sporda, sisteme inancımı kaybettiğim bir an oldu."

"Ancak ben genel olarak çok kararlı biriyim. Bu tür durumlarda, 'bu kariyeri etkileyebilecek bir şey olabilir ama benim kariyerimi etkilemesine izin vermeyeceğim' diye düşünüyorum. Olabildiğimin en iyisi olmaya ve daha güçlü dönmeye odaklanmış durumdayım." dedi.

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Autosport tarafından FIA'nın bu hafta açıkladığı değişikliklerin inancını geri kazanmasına yeterli olup olmadığı sorulan Hamilton, daha fazlasını görmek istediğini söyledi.

Hamilton, "İnanç ve güveni yan yana koyuyorum."

"Bu nedenle güven, göz açıp kapayıncaya kadar kaybedilebilir."

"Ancak güven, uzun sürede inşa edilen bir şey. Bu nedenle, dün yapılan ilk açıklama belki de bunun ilk adımı olabilir. Ancak bu henüz hiçbir şeyi değiştirmedi."

"Gerçekten bir aksiyon görmeliyiz ve bence bu zaman alacak. Şu anda bu alana pek odaklanmıyorum. Sadece enerjimin ve zamanımın her zerresini, gördüğünüzün en iyisi olduğumdan emin olmaya harcıyorum." dedi.

Hamilton, onun için önemli olan şeyin, FIA'nın birçok kişinin 2021'de eksik olduğunu düşündüğü kararlarda tutarlılık sağladığını görmek olduğunu öne sürdü.

Hamilton, "Geçmişi değiştiremesek de ve o sırada hissettiğim şeyleri hiçbir şey değiştiremeyecek olsa da, FIA'nın ilerlemek için adım attığını görmek güzel."

"Bence kilit nokta sorumluluk. Bu anı, bunu spordaki hiç kimsenin bir daha yaşamayacağına emin olmak için kullanmalıyız."

"FIA tarafından söylenen her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bunu yakından takip ettiğimizden, bu değişikliklerin yapıldığını gördüğümüzden ve kuralların adil, doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığından emin olmalıyız.” dedi.