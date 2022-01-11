Hamilton, FIA'nın alacağı kararı mı bekliyor?

2021 şampiyonluğunu son turda kaybeden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, o günden bu yana basın karşısına çıkmadı ve FIA Ödül Töreni'ne dahi gitmedi.

FIA, 15 Aralık'ta yaptığı duyuru ile, Abu Dhabi yarışının son turlarını ve yarış direktörü Michael Masi'nin eylemlerini araştıracağını duyurdu.

Şimdi Hamilton'ın emekli olacağı spekülasyonları var ve Sky Sports F1 yorumcusu Craig Slater, sessizliğini korumaya devam eden Lewis Hamilton'ın dönüşünün FIA'nın Abu Dhabi'deki soruşturmayla alakalı ne yönde bir karar vereceğine bağlı olacağını söyledi.

Slater'a göre yedi kez dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, Mercedes'in de Hamilton'ın tekrar yarışıp yarışmayacağını bilmediğini ve Hamilton'ın sporda kalıp kalmayacağının FIA'nın alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.

Slater, "Şu anda konuşurken bile bunun hâlâ belirsiz olduğunu söyleyebilirim."

"Bahreyn'deki ilk Grand Prix'ye 69 gün kaldı ve Lewis Hamilton'ın gridde olup olmayacağı hâlâ belirsiz."

"Lewis'e yakın üst düzey kaynaklardan, sezonun ilk yarışında gridde olup olmayacağının, bu noktada hâlâ belirsiz olduğunu duydum."

"Abu Dabi'deki o yarıştan sonra podyumda, Max Verstappen'in yanındaydı. Onu tebrik etti ve pisti sakince terk etti. Verdiği tek röportaj, yarıştan hemen sonra Jenson Button'a verdiği röportajdı."

"O zamandan beri Hamilton ile görüşen hemen hemen her kişi bana, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğu için savaşmak adına geri dönmesini beklediklerini ancak yaşananların onu çok zorladığını söylediler."

"Galibiyeti ve dolayısıyla şampiyonluğu kaybetme şekli onun için zordu. Hâlâ sonucun manipüle edildiğini düşünüyor”

"Hamilton'ın F1'e geri dönmek isteyip istemediği, FIA'nın o son turda ne olduğunu araştırma sözünü tutup tutmamasına bağlı. Bu araştırmadan somut bir şey çıkmasını istiyor ve bunu mümkün olan en kısa sürede görmek istiyor."

"Süreç ne kadar uzarsa, [onu gridde görme şansımız] o kadar azalacak."

"Mercedes'in somut bir şey görmek istediği anlaşılıyor. Bu süreç ne kadar uzun sürerse, Lewis Hamilton ile ilgili bu durum o kadar kötü olacak."

"Bana bu şekilde söylendi ve bunu üst düzey bir kaynak söyledi." dedi.

Hamilton, FIA Ödül Töreni'ne katılmadığı için yaptırım alma tehdidi ile de karşı karşıya.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, waves to fans from Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images