Hamilton: "FIA'nın Abu Dhabi GP raporunda özür dilemesini zaten beklemiyordum"

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FIA, geçen sezonki tartışmalı final yarışına ilişkin raporunu cumartesi günü yayınladı ve Max Verstappen'in, Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu kazandığı son bölümde yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma raporunda yarış yeniden başlatılırken sportif yönetmeliklerinin en az iki maddesinin uygulanmadığı ve Michael Masi'nin "insan hatası yaptığı" belirtildi.

Rapora göre Masi, yarışı yeniden başlamaya çalışırken "iyi niyetle" hareket etti ve tüm bu kararları alırken de ciddi şekilde baskı altındaydı.

Hamilton, elinde olmayan sebeplerle şampiyonluğunu kaybetmesinden dolayı elbette hayal kırıklığı yaşadı ve kış boyunca kendisini dinleyip, güç toplamaya çalıştı.

Rapor yayınlandıktan sonra konuşan Hamilton, henüz bu raporu net şekilde okumadığını, fakat FIA'dan özür beklemediğini ve bunun yerine takımının performansını geliştirmeye odaklandığını dile getirdi.

Bahreyn'de Motorsport.com'un da dahil olduğu basın kuruluşlarına konuşan Hamilton, "Raporu henüz tam anlamıyla okumadım. Belki yarış hafta sonunun ardından veya başka bir zaman okurum."

"Bakın, herhangi bir özür beklemiyordum ve bu, gerçekten takıldığım bir şey değil. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü ve bunun (özür) muhtemelen gelmeyeceğini biliyorduk."

"En azından bunun bir insan hatası olduğunun kabulüne yönelik şeffaflık var. Bunun olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine de maalesef geriye dönüp, geçmişte olanları değiştiremeyiz."

"Bu yüzden sadece şu anda yapabileceğim şeylere, gelecek üzerinde çalışmaya, takımımla çalışıp, bu aracı doğru aralığa getirmeye odaklanıyorum. Bu konuda yapılacak işler var." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Raporun yayınlanmasından kısa bir süre önce Hamilton, taraftarların Abu Dhabi'de yaşananları tam olarak anlayabilmesi için, raporun kamuoyuna açıklanmasını istemişti.

Bu süreçte Hamilton ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Abu Dhabi GP'de yaşananlar hakkında görüştüler. Hatta bu toplantıda, Hamilton'ın FIA Ödül Töreni'ne gelmemesi nedeniyle para cezası çarptırılması yerine, ihtiyaç sahipleri için 50 bin euro bağışta bulunmasına da karar verildi.

FIA, Abu Dhabi GP sonrası yarış direktörlüğü yapısını tamamen yeniledi. Artık iki yeni yarış direktörü, sanal bir yarış kontrol ve yarış direktörünü destekleyen isimler var.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, FIA'nın şimdiye kadar attığı adımlardan memnun görünüyor.

Wolff, "Rapor tam olsun ya da olmasın, güçlü olsun ya da olmasın, bunun yayınlanmasının yönetim açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu, birkaç şekilde okunabilir."

“Sanırım içerisinde insan hatası geçen cümle ya da kelimeler var. Orada bir insan hatası olduğunun kabulü çok önemli ve artık bu faslı kapatıyoruz."

"Aracımızın bu yıl pistte yeterince rekabetçi olmadığı kesinleştiğinden beri artık Abu Dhabi'yi düşünmüyorum." dedi.