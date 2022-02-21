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Formula 1 Haberler

Hamilton, FIA'nın Abu Dhabi GP ile ilgili soruşturmaya dair raporunu yayınlamasını umuyor

Lewis Hamilton, FIA'nın geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlarla ilgili yürüttüğü soruşturmaya dair raporunu kamuoyuna açıklamasını umuyor. İngiliz pilot, böylelikle taraftarların yaşananlarla alakalı durumu daha iyi anlayabileceğini düşünüyor.

Hamilton, FIA'nın Abu Dhabi GP ile ilgili soruşturmaya dair raporunu yayınlamasını umuyor
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Motor sporlarının yönetim organı olan FIA, şampiyonanın sonucunu doğrudan etkileyen Abu Dhabi GP güvenlik aracı kararlarının ardından, yaşananlara ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, eğer güvenlik aracı sonrasında kuralları, normalde yazıldığı gibi uygulasaydı, yarış güvenlik aracı arkasında bitecekti. Fakat Masi, sadece belli sayıda sürücünün turlarını geri almasına izin verdi ve güvenlik aracını aynı tur pistten çıkardı. Oysa sürücülerin turlarını geri almasına izin veriliyorsa, güvenlik aracının bir tur daha atması gerekiyordu.

Bu da Lewis Hamilton'ı yarışın son turunda savunmasız bıraktı. Çünkü Max Verstappen yeni lastiklerdeydi ve Hamilton'ı rahatça geçeceği belliydi. Bu geçişi daha ilk bölümde tamamlayan Hollandalı pilot, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu elde etti.

FIA, o günden bu yana yeni bir yarış direktörlüğü yapısı üzerinde çalışıyor ve geçtiğimiz günlerde yeni yapının nasıl olacağına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Masi, bu kapsamda görevinden alındı ve Formula 1 yarış direktörlüğü görevini artık Niels Wittich ile Eduardo Freitas üstlenecek. İkili, yeni bir sanal yarış kontrol merkezi tarafından da anlık olarak desteklenecekler.

Fakat değişiklikler pek çok kişiyi memnun etse de, Abu Dhabi'de tam olarak neler yaşandığı hakkında daha fazla cevap verilmesi çağrısı var.

FIA'nın bu konuda ortaya koyabileceği şeffaflığın kilit noktası, dünya şampiyonluğunun kaderini de etkileyen kritik kararlar hakkında bazı önemli cevaplar da vermesi gereken Abu Dhabi GP raporunun yayınlanması gibi görünüyor.

Abu Dhabi'de yaşananlar sonrası FIA'ya olan inancını kaybettiğini kabul eden Hamilton, raporun kamuoyuna net şekilde açıklanmasını umuyor.

İngiliz pilot, "Onu görmedim, henüz yayınlandığını sanmıyorum. Fakat bu rapordan çıkarılacak sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum."

"Umarım herkes bunu görür ve belki de her şeyi daha iyi anlayabilir. Bence olumlu bir şekilde ilerlemek için, her şeyde olduğu gibi burada da neler olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi.

FIA'nın raporu gizli tutmayı planladığı yönünde bazı görüşler olsa da, Motorsport.com henüz ne olacağına dair kesin kararın alınmadığını öğrendi.

İhtimallerden birisi, raporun FIA'nın Bahreyn'deki açılış yarışı öncesinde yapılacak bir sonraki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanmasının ardından yayınlanması gibi görünüyor.

Aralık ayında FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlarla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuş ve işleri daha iyi açıklamak için basın ve taraftarlarla birlikte çalışacağını açıklamıştı.

Açıklamada, "Bu konu tüm takımlar ve sürücülerle tartışılacak, bu durumdan ders çıkarılacak ve katılımcılara, medyaya ve taraftarlara sporumuzun rekabetçi yapısını korurken sürücülerimizin ve yetkililerin güvenliğini sağlamak için mevcut düzenlemeler hakkında netlik sağlanacak. Bu analizden sadece Formula 1 değil, daha genel olarak tüm diğer FIA pist şampiyonaları da yararlanabilir." denilmişti.

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