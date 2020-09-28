Hamilton: "FIA, yarışları heyecanlandırmak için kuralları değiştiriyor"

Hamilton'ın Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin yarış öncesi talimatlarına uymayarak gride çıkış turunda iki yerde start antrenmanı yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Hamilton'a iki olay için toplam 10 sn zaman cezası verildi. Hamilton, pite geldiğinde servis işlemi yapılmadan 10 sn beklemek zorunda kaldı ve pitten çıkışta liderliği kaybetti.

Hamilton yarışı 3. sırada tamamlarken takım arkadaşı Valtteri Bottas bu sezon 2. zaferini kazandı.

Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada bu cezasın saçma olduğunu ve hakemlerin kendisini bu şekilde durdurmaya çalıştığını söylemişti. Yarış hakemleri Hamilton'a 2 ceza puanı da vermişti ancak daha sonra bu ceza geri alındı.

Kendisinin hedef mi alındığının sorulması üzerine Hamilton, özel olarak kendisinin değil ancak F1'i domine eden insanların bu şekilde baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Hamilton, "Bunun tam olarak benim için olduğunu düşünmüyorum. Önde olan takımların çoğu, çok fazla inceleniyorlar."

"Aracımızdaki her şey kontrol ediliyor. İki defa, üç defa kontrol ediliyor."

"Motor kuralları gibi birçok kuralı değiştiriyorlar, yarışları heyecanlı hale getirmek için çok fazla şey yapıyorlar. Öyle düşünüyorum."

"Bugün olanların kurallarla nasıl bir bağlantısı vardı bilmiyorum. Doğal olarak böyle hissediyorum."

"Çok zor bir mücadeledeymiş gibi hissediyoruz ancak sorun yok. Daha önce hiç sorun yaşamamış değilim."

"Başımızı eğmeli ve daha iyi iş çıkarmayı sürdürmeye çalışmalıyız. Daha önce söylediğimiz gibi daha temiz olmalıyız." dedi.

Mercedes bu sene art arda 7. pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmaya doğru ilerliyor ancak bu süreçte birçok defa farklı kurallarda liderliğini sürdürmek zorunda kaldı.

2014'te turbo V6 motor dönemine iyi başlayan Mercedes, Ferrari'nin aradaki farkı kapattığı 2017'deki aerodinamik değişikliklerde de pozisyonunu korudu.

2019'da ön kanatta bazı değişiklikler yapılsa da Mercedes avantajını sürdürmeye devam etti.

Hamilton, verilen 2 ceza puanıyla önümüzdeki yarışlarda men cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı ancak bu ceza kaldırıldı ve onun yerine 25.000 Euro para cezası verildi.