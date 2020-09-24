Hamilton: "FIA ile Mugello podyumundaki t-shirt konusunda konuşmadık"

İki hafta önceki Toskana Grand Prix'sindeki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında Hamilton, "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın." yazılı bir t-shirt giymişti.

Taylor, Kentucky'de bulunan siyahi bir sağlık teknisyeniydi ve Mart ayında yapılan habersiz bir baskın sırasında polisler tarafından sekiz kurşun sıkılarak öldürüldü. Bu cinayet, son birkaç aydır dünya çapında süre gelen ırkçılık karşıtı aktivizm hareketinin ana noktalarından biri oldu. Çarşamba günü çıkan kararda ise davada yargılanan üç polisten hiçbiri, Breonna Taylor'ın ölümünden ceza almazken, sadece bir tanesi "ahlaksız tehlike" suçlamasından dolayı ceza aldı.

Hamilton, yarış sonrasında podyumda bu T-shirt'ü giydi ve FIA, bu hareketten dolayı, seremoniler sırasında uygulanan kurallar konusunda Hamilton'ı incelemeye aldı. Kendi kanunlarındaki gibi FIA, bu konuya da her zamanki gibi nötr bir şekilde yaklaştı.

Bu hafta sonu yapılacak Rusya Grand Prix'si öncesinde konuşan İngiliz pilot, t-shirt'ü üzerinde bulunan mesaj hakkında FIA ile konuşmadığını, ancak giydiği için pişmanlık duymadığını söyledi.

"Neden inceleme altında olduğuma dair hiçbir fikrim yok, onlarla konuşmadım." diyen Hamilton ekledi: "Güzel olan şey ise taraftarlardan aldığım destek. Bence taraftarlar çok iyilerdi ve bunun bir anından bile pişman değilim."

"Genelde kalbimi dinlerim ve doğru olduğunu hissettiğim şeyi yaparım. Daha önce Formula 1'de yaşanmamış bir şeyi yaptım."

"Tabii ki de bunun daha çok olmasını engelleyebilirler, ancak bence sporun politika yapılacak bir yer olmadığı hakkında konuşan insanlara şunu söyleyebilirim, bu bir insan hakları konusu ve bana göre bu, bizim üzerinde daha çok durmamız gereken bir şey."

"Bu hafta sonu ne yapacaklar bilmiyorum, ancak seneler boyunca benim için kurallar yazıldı ve bunlar beni durdurmadı. Ancak yapacağım şey, Formula 1 ve FIA ile beraber çalışarak verilmek istenen mesajların doğru olduğuna emin olmak olacak."

"Daha iyi olabilir mi? Tabii ki de, her zaman daha iyi olabilir ancak bu, öğrenim eğrisinin bir parçası."

Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Charles Leclerc, Ferrari, Daniil Kvyat, AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing, and the other drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign prior to the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 ve 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve 3. Alex Albon, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hem F1 hem de FIA, sürücüler ile bu sezon yapılan tüm yarışların öncesinde yapılan ırkçılık karşıtı protestoların ayarlanmasında beraber çalıştılar.

Hamilton, FIA'nın kendi içerisinde çalışması gereken bir takım limitler olduğunun farkında olduğunu, ancak değişimin olması için zor konuşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

İngiliz pilot aynı zamanda FIA'nın incelemesi hakkında vereceği kararı Cuma günü vermesini beklediğini söyledi.

"Bu herkes için bir öğrenim süreci, çünkü insanlar buradaki hayat ve yaşam düzeninin ilerleyişinden gayet memnundu."

"Ancak eninde sonunda Dünya, ve özellikle genç jenerasyon, eşitliğin olmadığı ve değişiklik olması gerektiği konusunda olayların daha farkında. Bu yüzden insanlarla konuşma yapmak gerekiyor ve Mugello'da olan olaylar olmasaydı, insanlar için bir tartışma yaratma durumu ortaya çıkmayacaktı."

"Onlarla konuşmadım. Ancak duyduklarıma göre yeni bir karar gibi bir şey açıklayacaklar, neyi yapıp neyi yapamayacağınızı söyleyecekler."

"Ben onlarla çalışmaya devam etmeye çalışacağım. Onlara katılıp katılmamam biraz önemsiz. Daha çok ortak noktayı bulmaya çalışmak ve bunu nasıl beraber yapacağımızı görmek önemli."

"Bunu tamamıyla anladıklarına inanıyor muyum? Bilmiyorum. Ancak belki de gelecekte hepimiz bunu anlamaya çalışacağız."

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