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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Hamilton, FIA başkanı ile Abu Dhabi raporu konusunda görüşme gerçekleştirmiş

Lewis Hamilton, FIA'nın Abu Dhabi soruşturmasının sonuçları konusunda şeffaf olması gerektiğini düşünmekte.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Hamilton, FIA başkanı ile Abu Dhabi raporu konusunda görüşme gerçekleştirmiş
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FIA Dünya Motor Sporları Konseyi bugün Bahreyn'de, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de yaşananlara dair soruşturmanın sonuçlarını açıklamak için toplanacak. Yarış, güvenlik aracı kurallarının tartışmalı şekilde esnetilmesi sonrası son turda şampiyonluğun el değiştirmesine sahne olmuş ve Max Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Lewis Hamilton, daha önce verdiği bir demeçte FIA'nın raporun tamamını yayınlamasını umduğunu, böylece Formula 1 hayranlarının tüm olup biteni -Masi'nin yönetmeliklerdeki iki maddenin uygulanmasını es geçtiğini- açık bir şekilde öğrenebileceğini söylemişti

Bütün raporun yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz kesin değil, fakat Hamilton Perşembe günü yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştüğünü açıkladı.

Hamilton, "Sporda olup bitenlerin şeffaflıkla ortaya sunulması gerektiğini düşünüyorum."

"Geçtiğimiz akşam Mohammed ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik, o da aynı düşünceleri paylaşıyor."

"Olup bitenin ortaya çıkmasını, insanların bu sporun şeffaf olduğunu bilmesini, geçmişte olanlardan ders aldığımızı ve ilerlemeye devam ederken iyileştirmeler yapacağımızı görmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

FIA, Şubat ayında Formula 1 operasyonlarında birtakım değişikliklere gitmişti. Değişiklikler kapsamında Michael Masi görevden alınırken yerine değişimli olarak görev yapacak Niels Wittich-Eduardo Freitas ikilisi getirildi. Ayrıca futboldaki VAR odasına benzer bir sanal yarış kontrol odası kurulacağı da açıklandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Erik Junius

Hamilton, bu hafta sonu Bahreyn'de yarış direktörü olacak Wittich ile "her şey yolunda gittiği için" henüz görüşmediğini ve sanal yarış kontrol sistemi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Hamilton ayrıca geçen yıl sezon sonu galasına katılmadığı için FIA'dan para cezası almayı beklediğini, ancak "paranın kısıtlı altyapıya sahip gençlerin motor sporları mühendisliğine girmesini sağlamak için birlikte çalışacaklarını" da sözlerine ekledi.

Pilotlar Abu Dhabi soruşturması konusunda ikiye bölündü. Red Bull pilotu Verstappen, raporun tamamını yayınlamaya gerek olmadığını düşünüyor ve Fernando Alonso'dan bu konuda kendisini desteklemekte.

Ancak Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, "bulguların mümkün olan en kısa sürede yayınlanmasının çok önemli olduğunu" düşünüyor.

Russell, "Açıkçası Abu Dhabi'de yaşananlar, hiçbirimizin, ne F1 taraftarlarının, ne pilotların, ne de takımların beklediği standartlarda değildi."

"Şeffaflığa ihtiyaç var. Evet, karşılaştığımız sorun geçmişte kaldı ve önümüze bakmamız gerekiyor, fakat yaşananları öylece halı altına süpüremeyiz."

"Bu yüzden soruşturmanın sonucunu görmemiz gerekiyor” dedi.

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